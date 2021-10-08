نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدفعة 47 لشهر أكتوبر || موعد صرف حساب المواطن بالهجري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأسر المستفيدة من دعم حساب المواطن عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 47، حيث تعتمد بشكل كبير الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل من الدعم المقدم لسد احتياجاتها الأساسية، وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل سبل الدعم لهذه الأسر، ومن أهداف برنامج حساب المواطن توصيل الدعم للمستحقين الفعليين، وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل برنامج حساب المواطن، وتستفيد ملايين الأسر داخل المملكة العربية السعودية من الدعم المقدم، كما تحرص المملكة على توفير حياة كريمة لمواطنيها ودمجهم في الحياة وتقليل الفجوة والآثار السلبية التي نجمت بسبب الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك بسبب الركود الاقتصادي الذي طال معظم بلدان العالم بسبب فيروس كورونا.

موعد نزول حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن خدماته للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، ومن المعروف أنه يتم إيداع حساب المواطن للدفعة 47 وغيرها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية، فإذا كان يوم الصرف يوافق يوم الجمعة يقدم الصرف يوم ليكون يوم الخميس، بينما لو صادف اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوم السبت، فيكون الصرف يوم الأحد بدلاً من السبت، وقد نبهت وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على المستفيدين ضرورة تقديم وتحديث كافة البيانات الخاصة بهم، حتى يتم إيداع المبالغ المستحقة لهم في الموعد المحدد، وقد تقرر صرف حساب المواطن شهر صفر في اليوم الرابع من ربيع الأول، الموافق العاشر من شهر أكتوبر 2021.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية الدورة 47

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على توفير كافة سبل الحماية للأسر المستحقة للدعم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لذلك يتم الاستعلام عن نتائج الأهلية الدورة 47 إلكترونياً، من خلال موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي وباتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الرسمي من خلال محركات البحث.

إدخال كل البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها بشكل صحيح.

كتابة رمز التحقق الموجود على الشاشة كما هو دون أخطاء.

النقر على أيقونة “استعلام عن حسابي”.

موعد تقديم اعتراض على نتائج الأهلية

يتم تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بعد مرور خمسة أيام من يوم الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية، ويستمر إمكانية تقديم اعتراض على نتائج صدور الأهلية لمدة ثلاثة شهور كاملة، وسوف يقوم البرنامج ببحث الاعتراض وفي حالة ثبوت أحقية مقدم الاعتراض، سيتم إيداع المبلغ المستحق له على حسابه البنكي في الحال.