دفع رسوم تجديد استمارة المركبة إلكترونياً

الاستعلام عن صلاحية استمارة السيارة, يمكنك الآن أن تقوم بالاستعلام علي صلاحية استمارة السيارة الخاصة بك حتي لا تنتهي موعد تجديدها وتضر إلي دفع غرامات بسبب تأخره في تجديدها, لذا تتيح إدارة المرور السعودية خدمة إلكترونية لكل من هم يملكون سيارات أو دراجات بخارية أن يقوموا بالاستعلام علي صلاحية استمارة المركبة أو الدراجة البخارية عن طريق موقع المرور السعودية, ومن سمات الإدارة الحاكمة الآن في المملكة العربية السعودية هي إنشاء الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة والتي كانت في السابق خدمات في المصالح الحكومية وتأخذ الكثير من وقت وجهد المواطن.

الاستعلام عن صلاحية استمارة السيارة بالمملكة العربية السعودية

إذا كنت لا تعلم موعد تجديد استمارة السيارة الخاصة بك وتريد أن تعرف متي موعد تجديد استمارة المركبة, فيمكنك الآن أن تقوم بالاستفادة من الخدمة الإلكترونية التابعة لإدارة المرور وهي الاستعلام عن صلاحية استمارة المركبة عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة المرور السعودية.

قم بالذهاب إلى موقع ابشر, ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. ثم اختيار خدماتي, بعدها تقوم بالضغط على أيقونة خدمات إلكترونية. ثم تقوم بالضغط على أيقونة خدمات المرور. سوف ينتج لك الكثير من الخدمات تقوم بالضغط علي خدمة الاستعلام. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة من حيث رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة, ثم يتم كتابة رقم لوحة السيارة. بعدها تقوم بالضغط على أيقونة عرض, ليظهر لك الموقع جميع البيانات المتعلقة بالسيارة.

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