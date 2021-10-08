نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض شخصية بنك الرياض للعاملين في القطاع الخاص 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض شخصية بنك الرياض هي مجموعة من الحلول التي تقدم لمن يعمل في جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية، فهناك التمويل الشخصي لصالح العاملين في المؤسسات الحكومية سواء المدنيين أو العملاء من القطاع العسكري، بالإضافة إلى التمويل الشخصي للقطاع الخاص، وسوف نتعرف بالتفصيل على شروط قرض بنك الرياض للقطاع الخاص والذي يدخل في إطار أفضل عروض بنك الرياض 2021 للمتعاملين كما وفرنا لكم من قبل تفاصيل نعطيك قرض حتى لو عليك قرض 2021.

قروض شخصية بنك الرياض

يمنح بنك الرياض العديد من المواطنين التمويل بأيسر الشروط والإجراءات وذلك بعد أن أتاح منتجات تمويلية عديدة، ففيما يخص برنامج التمويل الشخصي للمنتسبين إلى القطاع الخاص من الحاصلين على الجنسية السعودية فهي:

شروط قرض بنك الرياض للقطاع الخاص

ضرورة أن يكون عمر صاحب الطلبات لا يقل عن ثمانية عشر عام.

ألا يقل قيمة الرواتب التي يتم الحصول عليها عن خمسة آلاف ريال سعودي.

تقديم خطاب موجه من جهة العمل بقيمة الراتب، على أن يتم توجيه إلى البنك.

وقد أشار البنك أن هناك العديد من الامتيازات التي يتم الحصول عليها في حال استلام القروض للقطاع الخاص من بينها إمكانية السداد لفترة تصل إلى خمس سنوات، ويحصل المتقدم على موافقة مبدئية في الحال، ويعتبر هذا التمويل من أنواع القروض المناسبة للأحكام الإسلامية.

برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين

وأعلن البنك عن توفير برنامج تمويل شخصي موجه إلى المتقاعدين ولكن حتى يتم الموافقة على الطلب لا بد من توافر مجموعة متعددة من الشروط تتمثل في:

الموافقة على تحويل الراتب الخاص بالمواطن المتقاعد إلى بنك الرياض.

ضرورة ألا يقل قيمة الراتب الذي يحصل عليه عن ألفين ريال سعودي.

يشترط أيضًا ألا يكون عمر صاحب الطلب أكثر من 72 عند الانتهاء من سداد قيمة القسط الأخير للبنك.

وغيرها من أنواع القروض التي تم إتاحتها من خلال البنك، فعلى سبيل المثال هناك تمويل للمتدربين من خلال الجهات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وبرنامج وحد التزاماتك المالية الذي يساعد المواطنين على سداد المتعثرات لدى الجهات السعودية الأخرى وتخصيصها في قسط واحد يتم سداده إلى بنك الرياض السعودي.