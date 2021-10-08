نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع دفعة الدعم الجديدة للمستفيدين وفقا لصدور نتيجة الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع دفعة الدعم الجديدة للمستفيدين بعد تجاوز الأهلية لاستحقاق صرف الدفعة، حيث أن صرف وإيداع أي دفعة من الدعم يكون بعد التأكد من الأهلية، البرنامج مدعوم من وزارة الموارد البشرية، فهناك عدة شروط يشترط حساب المواطن تجاوزها ليتمكن من صرف الدعم، فإن برنامج حساب المواطن يسعى لسد حاجات المواطنين الأشد فقرا في المملكة، إن برنامج حساب المواطن يدعم متوسطي الدخل ومعدومي الدخل بالمملكة، كما أن البرنامج يقدم خدماته للمواطنين إلكترونيا عبر البوابة الرسمية للبرنامج، فإن موعد إيداع مبالغ الدعم يكون وفقا للجدول المعلن عنه من الوزارة التابع لها البرنامج.

موعد إيداع دفعة الدعم الجديدة

إن المملكة العربية السعودية بها العديد من المواطنين الذين يحتاجون للدعم في المملكة، لذلك قدمت وزارة الموارد البشرية برنامج لدعم المواطنين وهو برنامج حساب المواطن بالمملكة، كما أن برنامج حساب المواطن يعلن عن الموعد المحدد لصرف الدفعة، حيث أن هناك جدول قامت وزارة الموارد بوضعه لتحديد الموعد الخاص بإيداع الدفعة، فإن موعد صرف الدفعة يكون في أول كل شهر ميلادي ومن الممكن تقديم أو تأخير الموعد، فإن تأخر أو تقدم الموعد يكون موعد الصرف يتزامن من عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.

شروط استحقاق أهلية المستفيدين

إن حساب المواطن يطلب العديد من الشروط اللازم توافرها للمواطنين للاستفادة من الدعم، وتلك الشروط تكون كالأتي:

يجب أن يكون جنسيته المستفيد سعودية.

لابد أن يكون حسن السمعة وأيضا حسن السير والسلوك.

تكون بيانات المستفيد متطابقه معه بيانات الجهات الرسمية.

ألا يكون هذا المواطن التحق من قبل بأي دار إيواء أو سجن.

كما أن برنامج حساب المواطن يضع عدة معايير لابد من توافرها بالمستفيد والتابعين لتحديد إجمال الدخل المطلوب للإيداع.

خطوات استعلام أهلية المستفيدين

هناك عدة خطوات بسيطة للتمكن من الدخول التأكد من أثبات الأهلية للمواطنين، وتلك الخطوات تكون كالأتي: