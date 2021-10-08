نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر موسم الرياض 2021 عبر تطبيق توكلنا مع تحديد شرط دخول الفعاليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر موسم الرياض ، مع اقتراب موعد انطلاق موسم الرياض ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل عن كيفية حجز تذاكر موسم الرياض 2021 الذي من المقرر ان ينطلق بصفة رسمية يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول تحت شعار “تخيل أكثر”، حيث اعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن اطلاق فعاليات موسم الرياض في أربعة عشرة منطقة داخل المملكة العربية السعودية وعلى مستوى رقعة جغرافية قدرت مساحتها بخمسة ملايين متر مربع، لكن في الفترة الحالية نلاحظ كثرة التسائل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن أماكن حجز التذاكر الخاصة بالمهرجان وآلية الحصول عليها والتي سنتعرف عليها بالتفصيل في الأسطر التالية من هذا المقال.

تذاكر موسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن شروط دخول فعاليات موسم الرياض 2021. اذ اكدت انه يجب على كل شخص حجز تذكرة للدخول إلى مهرجان الرياض ربطها بتطبيق “توكلنا”. واكد تركي آل الشيخ انه تم العمل بهذا الاجراء من اجل محاربة بيع التذاكر في السوق السوداء. والحفاظ على أمن وسلامة الجميع وحماية فعاليات موسم الرياض 2021. كما ان كل شخص لم يأخذ جرعتين من من لقاح كورنا يجب عليه الاسراع في اخذها الآن.

كيفية حجز تذاكر موسم الرياض 2021

لم يتبقى الكثير وتنطلق مراسم الرياض 2021، حيث من المترقب حضور الكثير من والوافدين و المواطنين السعوديين، ونظرا لأهمية هذا الحدث في المملكة العربية السعودية ، أعلنت الجهات المسؤولة عن الاحتفالات أنه سيتم حجز التذاكر عبر تطبيق “توكلنا”. وذلك من اجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة الحاضرين للمهرجان من فيروس كورنا، وللتسجيل واقتناء تذاكر فعاليات موسم الرياض 2021 بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال الدخول على تطبيق توكلنا واكمال جميع الاجراء للحصول على تذكرة.

أماكن شراء التذاكر

علاوة على ذلك، أعلنت الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية أن عدد المهرجانات والفعاليات التي ستقام في موسم الرياض 2021 بلغ اكثر من مئة فعالية بشكل يومي والتي تشمل أماكن الترفيه للأطفال والتي نوصي العائلات بالذهاب اليها وتجنب أماكن الغناء والحفلات المخالفة للشريعة الإسلامية مع إمكانية الذهاب للمطاعم، ويمكن للراغبين في الحضور اقتناء تذكرة عبر الأماكن الموجدة في مدينة الرياض والتي جاءت كالتالي: