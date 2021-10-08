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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وموعده المقرر لشهر أكتوبر ورابط الاستعلام عن النتيجة الأهلية للدفعة 47 في المقال التالي
حساب المواطن وموعده المقرر، يبحث العديد من المواطنين هذه الأيام عن موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر والدفعه 47، خصص حساب المواطن للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من اجل سد متطلباتهم الحياتية ليعيشوا حياة كريمة خاليه من العديد من الصعاب والمشاكل المادية التي قد يتعرضوا لها جراء الظروف الاقتصادية بسبب انتشار فيرس كورونا، ويهدف حساب المواطن إلى تقديم الدعم لمن يستحق ومن اجل ذلك يستفيد منه جميع المواطنين التي تتوافق حالتهم المادية مع الشروط والضوابط التي أسس عليها هذا الحساب، وفى هذا المقال سوف نستعرض جميع شروط صرف حساب المواطن وموعده المقرر.
حساب المواطن وموعده المقرر لهذا الشهر
يتم إيداع حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وقد تحدد موعد صرف حساب المواطن في العاشر من شهر أكتوبر 2021 الموافق اليوم الرابع من ربيع الأول وهذا وقد نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة قيام جميع المستفيدين بتحديث جميع بياناتهم حتى يتمكنوا من صرف حساب المواطن لهذا الشهر.
حساب المواطن والموعد المحدد لتقديم الاعتراض على نتائج الأهلية
يمكن لجميع المواطنين تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية وسوف يتم بحث أوجه الاعتراض وفى حالة استحقاق المواطن يتم الإيداع في حسابه البنكي مباشرتا، والاعتراض يبدأ عند مرور 5 أيام من تاريخ الإيداع في حسابات المواطنين البنكية وتستمر المدة المقررة لقبول الاعتراض حتى 3 أشهر كاملة.
خطوات الاستعلام عن حساب المواطن
- أولا يتم الدخول على صفحة حساب المواطن.
- بعد ذلك قم بالتسجيل لكل البيانات التي تتطلب منك.
- أدخل رمز التحقيق كما هو مكتوب بالضبط.
- ثم ننقر على كلمة “استعلام عن حسابي”.
الشروط المطلوبة للتسجيل لصرف حساب المواطن وموعده المقرر
هناك العديد من الشروط والضوابط حددتها المملكة العربية السعودية لقبول صرف حساب المواطن وهى كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب على المتقدم أن تتجاوز مدة إقامته داخل الأراضي السعودية اكثر من 9 شهور لا يقطعها خلال هذه المدة بأي سفر خارج المملكة.
- على المتقدم تقديم صك موثق يفيد بامتلاكه السكن.
- أن يكون سن المتقدم 18 عام أو اكثر.
- تقديم مستند عقد الإيجار لأثبات إقامتك بشكل مستقل بعيدا عن الأسرة.
- أما في حالة إذا كان المتقدم طالب يجب تقديم مستند عقد إيجار السكن الذي يسكن فيه هذا الطالب.
- على المتقدم تقديم ما يثبت في قبوله في أي برامج اخرى مثل دورة حافز أو غيرها من الدورات.
- عدم تجاوز دخل الأسرة 20 ألف ريال شهريا.
- على المتقدم تقديم جميع البيانات عن دخل الزوجة إذا كانت تعمل في أي مؤسسة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساب المواطن وموعده المقرر لشهر أكتوبر ورابط الاستعلام عن النتيجة الأهلية للدفعة 47 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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