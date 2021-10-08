منتج نقاط البيع التمويلي بواسطة شركة الرائدة للخدمات المالية

منتج نقاط البيع التمويلي بدون ضامن ما هو؟، حيث توفر شركة الرائدة للخدمات المالية قرض نقاط البيع الممتاز والذي خصص للمشاريع والتسهيلات التي تعمل في السوق المحلي منذ أكثر من عام وترغب في التوسع وتحقيق قفزات أكبر. شروط العمل ووضع السوق. تكمن بأن يكون قد بدأ بالفعل خلال 30 يومًا بعد التقديم ، كما يوفر التسهيل متطلبات التمويل لتنفيذ العملية بطريقة مبسطة ، مع مراعاة طبيعة طلب السوق ومبلغ تمويل الشركة الذي يتراوح من 500 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال ، و 50٪ من مبيعات نقاط البيع.

ما هو منتج نقاط البيع التمويلي المطروح من قبل شركة الرائدة

يمكن الحصول على تمويل نقاط البيع بدون ضامن في غضون 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. من ناحية أخرى ، تبلغ الرسوم السنوية 1.5٪. وفيما يلي لمحة عامة عن تمويل الشركات بدون ضامن:

الحد الأدنى لمبلغ التمويل الشخصي 500.000 ريال

500.000 ريال الحد الأقصى للتمويل 5 مليون ريال

إذا أراد العميل إلغاء الطلب من خلال الرائد فسيتم رد الرسوم الإدارية على الفور للعميل

يجب أن يكون لديك جهاز POS لمدة عام على الأقل

على الرغم من أن معدل الفائدة السنوية لا يقل عن 27٪ ، إلا أن الرسوم الإدارية لمدة عامين تبلغ 3٪

ضريبة القيمة المضافة 15٪ ، ولكن يذكر أن هذا التمويل يتطلب رهنًا عقاريًا

منتجات تمويل شركة الرائد غير متناسبة مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

لينك التقديم للحصول على تمويل الرائدة على شكل نقاط بيع