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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج نقاط البيع التمويلي بواسطة شركة الرائدة للخدمات المالية في المقال التالي
منتج نقاط البيع التمويلي بدون ضامن ما هو؟، حيث توفر شركة الرائدة للخدمات المالية قرض نقاط البيع الممتاز والذي خصص للمشاريع والتسهيلات التي تعمل في السوق المحلي منذ أكثر من عام وترغب في التوسع وتحقيق قفزات أكبر. شروط العمل ووضع السوق. تكمن بأن يكون قد بدأ بالفعل خلال 30 يومًا بعد التقديم ، كما يوفر التسهيل متطلبات التمويل لتنفيذ العملية بطريقة مبسطة ، مع مراعاة طبيعة طلب السوق ومبلغ تمويل الشركة الذي يتراوح من 500 ألف ريال إلى 5 ملايين ريال ، و 50٪ من مبيعات نقاط البيع.
ما هو منتج نقاط البيع التمويلي المطروح من قبل شركة الرائدة
يمكن الحصول على تمويل نقاط البيع بدون ضامن في غضون 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. من ناحية أخرى ، تبلغ الرسوم السنوية 1.5٪. وفيما يلي لمحة عامة عن تمويل الشركات بدون ضامن:
- الحد الأدنى لمبلغ التمويل الشخصي 500.000 ريال
- الحد الأقصى للتمويل 5 مليون ريال
- إذا أراد العميل إلغاء الطلب من خلال الرائد فسيتم رد الرسوم الإدارية على الفور للعميل
- يجب أن يكون لديك جهاز POS لمدة عام على الأقل
- على الرغم من أن معدل الفائدة السنوية لا يقل عن 27٪ ، إلا أن الرسوم الإدارية لمدة عامين تبلغ 3٪
- ضريبة القيمة المضافة 15٪ ، ولكن يذكر أن هذا التمويل يتطلب رهنًا عقاريًا
- منتجات تمويل شركة الرائد غير متناسبة مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
لينك التقديم للحصول على تمويل الرائدة على شكل نقاط بيع
- بعد تسجيل الدخول إلى صفحة تمويل الرائدة يتوجب عليك النقر فوق إرسال طلبك
- الآن أدخل اسم منشأتك أدخل الاسم الكامل لصاحب المنشأة وأدخل رقم الهاتف ، وأرسل رمز التحقق
- سيتلقى الهاتف رقم التأكيد عبر الرسائل القصيرة مباشرة إذا كانت لديك سجلات تجارية ، فيرجى تضمين حالة بريدك الإلكتروني وضح ما إذا كانت شركتك أو مؤسستك تقبل المدفوعات من مدى أو فيزا أو ماستر كارد
- اختر الوقت المناسب للاتصال بك ، ثم انقر فوق أوافق على سياسة الشروط والأحكام
- وأخيراً انقر فوق إرسال يرجى التأكد من إدخال المعلومات قبل تقديم الطلب.
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