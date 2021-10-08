نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الأهلي علي السيارات المستعملة من جميع الوكلاء ومعرفه ماركات السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الأهلي علي السيارات المستعملة من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا في خلال الشهر الحالي. والتي اعلن عنها البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه في خلال الشهر الحالي مثل عروض الأهلي علي تويوتا 2021 الجديدة في الشهر الحالي ومعرفه شروط العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عروض تمويل السيارات المستعملة من مصرف الراجحي وتملك سياره بكل سهوله. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل وكيفيه الحصول علي سياره. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بتوضيح الوكلاء التي شملتهم العروض.

عروض الأهلي علي السيارات المستعملة

اعلن البنك عن عروض السيارات المستعملة وذلك لجميع مواطنين المملكة العربية السعودية وذلك تلبيه لرغبه العملاء الكرام. كما يعمل البنك علي تقديم اهم العروض في منتج التمويل التأجيري وذلك من خلال اختيار السيارة المناسبة لك والتي تلبي احتياجاتك مستعمله وبأفضل الأسعار.

شروط عروض الأهلي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيد وفي العروض أيضا. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

العروض متاحه للعملاء المحولة رواتبهم للأهلي أو لبنوك اخرى.

العروض شملت السيارات المستعملة المفحوصة والمعتمدة من قبل الوكيل الرسمي مع البنك الموضح بالأسفل.

يجب وجود ضمان للسياره علي الأقل سنه.

الرسوم الإدارية 1% من قيمه التمويل أو 5000 ريال أو الأقل فيهما.

قيمه الدفعة الأولي والأخيرة ومده التأجير تعتمد علي حسب شريحه العميل وسنه الصنع.

الوكالات المعتمدة للسيارات المستعملة

كم اعلن الأهلي عن جميع الوكلاء التي شملتهم برنامج تمويل السيارات المستعملة والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

لكزي وتويتا من عبد اللطيف جميل.

مر سيدس بنز من ألجفالي.

بي إم دبليو أو رينج روفر أو ميني كوبر أو هيونداي من الناغي.

هيونداي من المجدوعي والوعلان.

أودي بورش فولكس واجن من سماكو.

جيب أو كرايسلر أو دودج من الشركة المتحدة للسيارات.

لنكولن أو فورد من توكيلات الجزيرة للسيارات.

مازرياتي أو فيراري من شركه تقنيه السيارات السريعة فآست.

كيفيه الحصول علي عروض الأهلي للسيارات المستعملة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره مستعمله من احد الوكلاء وذلك عن طريق الخطوات الأتية: