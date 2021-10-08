أصدار تأشيره الخروج النهائي عبر ابشر أعمال وخطوات الوصول للخدمه

أصدار تأشيره الخروج النهائي عبر ابشر أعمال من اهم الخدمات التي يستخدمها أصحاب الأعمال. والتي أعلنت عنها منصة ابشر أعمال عبر صفحتها الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا وحديثا عبر صفحتها الرسمية عن خدمه تقدير عبر ابشر لكبار السن ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا. كما تم الإعلان أيضا عن أصدار سجل الأسرة عبر ابشر وكيفيه إصدار سجل أيضا للأمهات بالخطوات الصحيحة. والآن سوف نقوم بشرح الخدمة وتوضيح جميع الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

أصدار تأشيره الخروج النهائي

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن أصحاب المنشأة وأصحاب المؤسسات من أصدار تأشيره الخروج النهائي للعامل بخطوات إلكترونية سهله وبسيطه. كما أعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات الذيم لديهم عماله علي كفالتهم.وأعلنت أيضا علي أن الخدمة تكون فوريه عند الحصول عليها. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع خدماتها الكترونيا يمكن الحصول عليها عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

شروط إصدار تأشيرة

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

أن لا يكون الكفيل والعامل قد تم تسجيلهم سابقا كمتوفي أو هارب أو لديه مخالفه استقدام.

تسديد جميع المخالفات المرورية علي العامل.

عدم وجود تأشيرة تم إصدارها سابقا ولم يتم استخدامها أو لم يتم إلغاءها.

تواجد العامل داخل أراضي المملكة السعودية عند طلب الخدمة.

يجب أن يكون صلاحيه جواز سفر العامل 60 يوم أو اكثر.

التأكد من وجود بصمه للعامل تم تسجيلها بالنظام العام.

عدم وجود مركبه للعامل مسجله بالنظام العام.

عند عدم استخدام التأشيرة سيتم تطبيق غرامه.

خطوات إصدار تأشيرة

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا وذلك عبر اتباعكم للخطوات الأتية: