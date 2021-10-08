نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العوائد السنوية متى تنزل وكيفية الاستعلام عن الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة العوائد السنوية متى تنزل يعتبر واحد من الأسئلة المهمة المطروحة من خلال المواطنين في المملكة العربية السعودية، وتُجيب عن سؤال متى تنزل العوائد السنوية 1443 وزارة المالية السعودية وهي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالعوائد السنوية، من بينها تحديد موعد صرف العوائد السنوية إلى جانب تحديد كم مبلغ العادة السنوية وسوف نتعرف على خدمات وزارة المالية الإلكترونية والتي تخص الاستعلام عن العوائد السنوية.

العوائد السنوية متى تنزل

أكدت وزارة المالية تفهمها لحرص المواطنين على التعرف على موعد صرف العوائد السنوية وقد أشارت في بيان رسمي أن الموعد هو شهر محرم لهذا العام، وهو انطلاق موعد الصرف، وينتهي رسميًا في شهر جماد الثاني لنفس العام، ولفتت إلى ضرورة المبادرة لإتمام جميع الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة لاستلام المستحقات المالية المطلوبة.

استعلام العوائد السنوية 1443

اجتهدت الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك من أجل منع التزاحم في مكاتب الوزارة، ومن اجل المشاركة في الإصلاحات الاقتصادية، وأفادت إلى أنه يمكن الاستعلام عن العوائد السنوية إلكترونيًا عن طريق التالي:

على المواطن الانتقال أولًا إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية (mof.gov.sa).

الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية وهي من الخدمات التي تظهر في الصفحة الرئيسية للموقع.

عندئذ يتم اختيار الاستعلام عن العوائد السنوية، وسوف يقوم الموقع باطلاعك على المزيد من المعلومات والتفاصيل التي تخص هذه الخدمة.

بعد النقر على تبويب ابدأ لا بد من إدخال البيانات المطلوبة.

عقب ذلك يتم النقر على تبويب البحث والانتظار قليلًا إلى أن تظهر كافة المعلومات المطلوبة.

رفع مسوغات صرف العوائد السنوية

ويمكن أن يتم استخدام خدمة رفع مسوغات صرف العوائد السنوية إلكترونيًا من خلال بوابة وزارة المالية، وهي أحد الخدمات التي تم إدراجها في بوابة الخدمات الإلكترونية، فعند الموافقة على الشروط والأحكام يتعين أن يتم إدخال البيانات المطلوبة منها رقم الهوية.

وبعد الانتهاء من الرفع، يتعين على صاحب الطلب الانتظار فترة زمنية قليلة قد لا تزيد عن خمسة أيام حتى يتم الانتهاء من إضافة المسوغات الجديدة، ويتم النظر فيها أولًا قبل أن يتم القبول عن طريق الموقع.