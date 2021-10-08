شروط شركة اليسر لتقسيط السيارات عبر منتج الإجارة والمرابحة

شروط شركة اليسر لتقسيط السيارات هي عبارة عن مجموعة من المعايير وُضعت خصيصًا من أجل تقديم منتجات التمويل ومنها تمويل اليسر للمتقاعدين والمعني بتقسيط السيارات الجديدة والمستعملة أيضًا، ويمكن الاستعلام عن أقساط شركة اليسر إلكترونيًا وذلك لأن الشركة تحرص على أن توفر خدمات تسهل بها على عملائها في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نقدم لك شروط تقسيط سيارة شركة اليسر بالتفصيل.

شروط شركة اليسر لتقسيط السيارات

أتاحت شركة اليسر للعملاء امتلاك سيارة أحلامهم من خلال أكثر من منتج من منتجات التمويل منها الإجارة وكذلك منتج المرابحة، ويمكن الاستفادة من هذه المنتجات من خلال توافر الشروط التالية:

شروط منتج الإجارة لتقسيط السيارات

يتم منح التمويل للسعوديين والمقيمين على حد سواء بدءً من عمر 21 سنة، وبحد أقصى 60 عامًا.

يمكن الحصول على المنتج للعسكريين المتقاعدين بحسب السن التقاعدي لكل رتبة.

يجب أن يتحصل المتقدم بحد أدني على 4000 ريال سعودي كدخل شهري.

ضرورة ألا تقل مدة العمل عن 3 شهور.

أن يلتزم المؤجر بتوفير تأمين شامل على السيارة.

مميزات تمويل الإجارة من شركة اليسر

هناك بعض المميزات التي يحصل عليها العميل في حالة الحصول على تمويل الإجارة عبر شركة اليسر وتتلخص تلك المميزات في:

يحصل المتقدم على تمويل بمبلغ كبير يصل إلى 300000 ريال سعودي.

لا يحتاج توافر كفيل للمتقدم.

يتم احتساب هامش ربح قليل تنافسي.

يتم تقسيط مبلغ التمويل على فترات كبيرة تصل إلى 5 سنوات.

دفعة أخيرة بنسب كبير تصل إلى 30% مع إمكانية إعادة جدولة تلك الدفعة لمدة سنتان إضافيتان.

شبكة وكلاء واسعة يمكن للعملاء الاختيار من خلالها تغطي جميع أنحاء المملكة.

يتاح تقسيط السيارات المستعملة.

شروط تمويل المرابحة من شركة اليسر

أما ما يخص تمويل المرابحة المتوفر عن طريق الشركة فهو يتمثل في التالي: