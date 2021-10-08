براتب 2000 ريال بأقساط مسيرة وبدون ضمان ويصل التمويل 50 ألف ريال سعودي

احصل علي تمويل براتب 2000 ريال سعودي وهو اقل مرتب شهري يمكن من خلاله الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 50 ألف ريال سعودي، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من التمويلات المتميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتملك الكثير من المزايا الهامة في تقديم جميع المبالغ المالية ويمكن الحصول علي التمويل من خلال التقدم إلكترونيا دون الانتقال إلي مقر البنك للتمويل، ويحتاج التمويل بعض الشروط والضوابط المطلوبة للحصول علي القرض من مصرف الراجحي، لذلك نقدم لك تمويل بأقل راتب شهري وبدون تحويل الراتب لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي بأقل راتب من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي تمويل مسير لجميع المواطنين السعوديين والتي يبحث عنها المواطن تمويل بأقل راتب شهري وبكامل التسهيلات، كما يقدم الراجحي تمويل للشباب العاطلين عن العمل وبدون وظيفة لدعمهم في إنشاء عمل مشروع خاص بهم أو زواج أو سفر إلي الخارج وغيره، حيث يقدم تمويل شخصي يصل إلي 50 ألف ريال سعودي وبأقل راتب 2000 ريال ولا يحتاج إلي تحويل الراتب الشهري لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويضع التمويل عدد شروط وضوابط محددة يجب توافرها للموافقة علي التمويل كما لا يتطلب توافر ضمانات مالية أو عقارية من اجل صرف التمويل، ويتميز التمويل بانه مطابق مع أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية وغير مخالفها لها.