نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة رصيد زين وآلية الاستعلام عن رصيد البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية معرفة رصيد زين أو ما هي طريقة شحن زين الصحيحة لجميع أنواع الخطوط، حيث اشتهرت شركة زين السعودية بتقديم العديد من الخدمات للعملاء في كل مكان، ومن بينها كيفية معرفة الرصيد لخط زين السعودية للتسهيل على الجميع ومع تكرار الأسئلة أوضحت الشركة أن هناك مجموعة من الأكواد التي يمكن استخدامها من أجل الاستعلام عن رصيد زين بسهولة وذلك عبر موقعها الرسمي، والذي وفرت عن طريقه أيضًا أحدث عروض الجوالات من زين.

كيفية معرفة رصيد زين

هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن رصيد زين في السعودية من بينها الاتصال على الرقم المتاح للتعرف على الرصيد، وهو عبارة عن كود يُستخدم من خلال الخط المستعلم عنه نفسه، والكود هو: *142# فعقب الاتصال يتم إدخال الرقم المطلوب، وسوف تصلك رسالة في الحال تحتوي على قيمة الرصيد المتاحة في الخط.

الاستعلام عن الرصيد زين إلكترونيًا

ويمكن الاستعلام عن رصيد زين من خلال الإنترنت وذلك من خلال موقع الشركة الرسمي، فيمكن اتباع ما يلي من خطوات:

الولوج إلى موقع شركة زين الإلكتروني الرسمي.

يليها النقر على تسجيل الدخول من أجل إدخال حسابك في الموقع.

عقب ذلك يتم النقر على خيار الرصيد.

ستتضح لك كافة التفاصيل المتعلقة بالرصيد في الحال.

معرفة رصيد زين بيانات

كما يمكن معرفة رصيد زين نت أو الاطلاع على قيمة رصيد البيانات في الشريحة من خلال العديد من الخطوات وهي تتمثل في التالي:

يمكن أن يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم 700212، من خلال الخط الخاص بك، على أن تشتمل الرسالة على BC فقط، وفي الحال ستحصل على كافة المعلومات المتعلقة باستهلاك البيانات وما هي القيمة المتبقية.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء زين من أجل الاستعلام عن المزيد من التفاصيل سواء تلك التي تتعلق برصيد زين أو رصيد بيانات زين وذلك من خلال الاتصال على رقم 959 وفي الحال سيتم تقديم جميع المعلومات المطلوبة من خلال أحد ممثلي خدمة العملاء المختصين بتقديم الخدمة.

وفي حال نفاذ الرصيد يمكن الشحن مرة ثانية من خلال العديد من الطرق، من بينها طلب رقم 1717 واتباع كافة التعليمات من خلال الخدمة للشحن.