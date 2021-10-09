نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات| هل يمكن العمل في وظيفتين بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية توضح موقف الجمع بين وظيفين علي النظام، حيث يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية والمستفيدين من خدمات التأمينات الاجتماعية عن الموقف القانوني ومدى إمكانية العمل من خلال وظيفتين تتبع لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة المنوط لها الرد علي جميع الأسئلة الخاصة بجميع المستفيدين من خدماتها، وقد ردت المؤسسة علي أحد أسئلة المواطنين من خلال منصة توتير، بأنه يجوز العمل لدى أكثر من صاحب عمل ولكن من خلال توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يجمع بين عملين، وسوف نوضح لكم تفاصيل رد المؤسسة من خلال الشروط التي يجب توافرها لتفادي الوقوع في أي مخالفات.

هل يمكن العمل في وظيفية علي نظام المؤسسة؟

وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي أن نص المادة 20 من خلال الباب الثالث الذي يخص لائحة التأمينات الاجتماعية والتي تفيد بأن “المشترك الذي يعمل عند أكثر من صاحب عمل داخل المملكة، فيجب علي صاحب العمل لكل فرد علي على حدة بأن يلتزم بسداد قيمة الاشتراكات التي يحددها النظام وذلك وفق أساس أجر الاشتراك الذي يتم دفعه للمشترك”.

كما وضحت المؤسسة “بأنه يجب ألا يتجاوز إجمالي الأجور الخاصة بالاشتراك لدى جميع أصحاب الأعمال الذين ينضم اليهم المشترك عن مبلغ 45000 مبلغ خمسة وأربعون ألف ريال سعودي شهرياً، فإن تعدي هذا الحد سوف يعمل علي تخفيض ما يخضع لأمر الاشتراك لدى كل شخص، علي أن يتم ذلك بنسبة تتوافق مع الأجر الذي يجب دفعه لديه تابعاً إلى مجموع الأجور”.

ما هي عقوبة التسجيل الوهمي بالمؤسسة؟

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عملية التسجيل الوهمي من جانب بعض أصحاب الأعمال والتي تتم عبر نظام التأمينات الالكتروني، فإن التسجيل الوهمي الذي يتم بدون وجود أي علاقة عمل طبيعية وحقيقية، ينتج عنها فرض غرامة بما لا يتعدى الضعف الخاص بقيمة الاشتراكات أو مبلغ 2000 ريال عن كل حالة تم تسجيها، أو الاختيار فيما هو أعلى.

علماً بأن صرف مبالغ التعويضات الخاصة بالمشترك بدون وجه حق، سوف يعمل ذلك علي فرض غرامة مالية لا تتعدي قيمة التعويضات التي تم صرفها مع العمل علي إلزام المستفيد بإعادة هذه المبالغ مرة أخري.