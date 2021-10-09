موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة أكتوبر 2021 ، انه لمن أكثر المواضيع شيوعا في الفترة الحالية ، هي موعد سحب حساب المواطن شهر أكتوبر 2021 ، يترقب الناس هذا اليوم من كل شهر لسحب حساب المواطن ، حيث أنه من أفضل الهدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل ، حيث تحاول المملكة العربية السعودية تخفيف العبء علي المواطنين ، والآن أعداد الباحثين عن موعد سحب حساب المواطن في تزايد مستمر ، ومن خلال المقال الأتي سوف نناقش معكم كافة التفاصيل بشأن موعد سحب الدفعة الجديدة من حساب المواطن في المملكة العربية السعودية .

حساب المواطن 2021

يوم الأحد القادم الموافق يوم العاشر من شهر أكتوبر وهو الموعد المخصص في العادة لحسب الدعم في كل شهر ، تم الاعلان رسميا عن موعد سحب الدعم ، علي أن يكون يوم الأحد القادم ، بم أنه لا يتوافق مع أي عطلة رسمية في البلاد ، يوم الأحد القادم سوف يتمكن كل شخص مستحق لسحب الدعم من سحبه ، مع مراعاة توافر جميع الشروط بك لكي تتمكن من سحب الدعم ، وهي أ تكون سعودي الجنسية ، وأن تكون حامل بطاقة التنقل ، و شرط أن تكون تكون مقيم إقامة دائمة ، أو من غير المقيمين بدور الإيواء أو السجون

الاستعلام عن حساب المواطن قبل إيداع المبلغ

يوجد بعض الخطوات البسيطة تمكنك من الإعلام عن الدعم قبل إيداعه ، خطوات الاستعلام عن الدعم قبل إيداعه :

في البداية قم بالدخول لبرنامج حساب المواطن. ثم سوف تتعرض لبعض الأسئلة عليك الإجابة عليها بشكل صحيح يعد ذلك قم بكتابة مجموع الدخل الخاص بك اذا كنت رب أسرة قم بإدخال عدد التابعين في عمر 18 سنة لفوق والأقل من عمر 18 سنة ثم عليك بالتأكيد على إفصاحك للدخل بشكل صحيح والتأكد من حالة الأهلية من خلال البوابة ثم انقر على احسب لتظهر لك القيمة التقديرية لمبلغ دعم حساب المواطن عن شهر أكتوبر 2021

وبهذا يتم الاستعلام عن مبلع الدعم قبل إيداعه بكل سهولة