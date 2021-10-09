نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على مساعدة مالية من منصة إحسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحسان للحصول علي المساعدات المختلفة التي تقدمها المنصة, تقدم المنصة العديد من المساعدات للأشخاص المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط, وتعمل منصة إحسان علي استقبال اكبر عدد من الطلبات للحصول علي المساعدات المختلفة, والجدير بالذكر أن منصة إحسان هي احدي المنصات أو الهيئات الخيرية التي تقدم مساعدات عديدة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية, وهي تقوم بالعمل علي الاستثمار في البيانات والذكاء الاصطناعي والمشاريع المختلفة والخدمات طويلة الأمد, مما يمنحها تقديم الكثير من الأعمال الخيرية, والتي بدورها تقوم بالحصول علي التبرعات وتقديم تقريراً إلي الأشخاص المتبرعين لضمان أين ولمن ذهبت تبرعاتهم, ويستطيع الأشخاص أن يقوم بالتقديم في منصة إحسان كمستفيدين بشرط توافر الشروط المعلنة في المتقدمة.

ما هي الإجراءات أو الخطوات التي يمكن فعلها للتسجيل كمحتاج من منصة إحسان

يمكن لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية من المواطنين السعوديين أن يقوم بالتقدم للحصول علي المساعدات المقدمة من منصة إحسان, فإذا أردت تقوم بالحصول علي هذه المساعدات قم باتباع الخطوات التالية وتنفيذها بدقة.

يتم الدخول إلي الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان.

يتم النقر علي تسجيل الدخول, وتتم عملية تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم الشخص الذي يريد الحصول علي المساعدات, ثم يتم كتابة رقم الجوال, ثم يتم كتابة البريد الإلكتروني التابع للشخص المتقدم.

يتم إرسال رسالة نصية من الموقع إلي الجوال الذي تم إدخاله, حيث تكون محتوي هذه الرسالة رمز تحقق.

يتم إدخال رمز التحقق لإكمال عملية تسجيل الدخول.

بعد الخطوة السابقة يمكنك أن تقوم بالضغط واختبار انسب برنامج من برامج المساعدات المقدمة من المنصة والتقدم فيها للحصول عليها.

التبرع لشخص معين من خلال منصة إحسان

يمكنك أن تقوم باختيار برنامج للتبرع عليه وذلك علي حسب رغبتك.

الدخول مره آخري علي الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان.

يتم تسجيل الدخول كما وضحنا في الفقرة السابقة.

يتم اختيار البرنامج التي تريد التبرع له.

ثم يتم إدخال وكتابة قيمة التبرع الذي تريد دفعه.

يتم النقر علي تبرع الآن, ليتم بعد ذلك إدخال بيانات بطاقة الائتمان, وذلك مثل الاسم الموجودة في البطاقة, ورقم بطاقة الائتمان.

لضغط علي إتمام عملية التبرع.

كيفية التواصل مع منصة إحسان

يمكنك أن تقوم بالتواصل مع منصة إحسان عن طريق البريد الإلكتروني التابع لفريق الدعم بمنصة إحسان, حيث يتم كتابة البريد الإلكتروني والذي يحتوي علي ما ترغب في الاستفسار عليه, حيث أن هذا البريد الإلكتروني هو [email protected]

برامج التبرع في منصة إحسان السعودية

توفر منصة إحسان الكثير من برامج التبرع التي تساعد الأشخاص في اختيار المجال الذي يرغبون في التبرع من خلاله, فيمكنك أن تقوم بالدخول علي منصة إحسان واختيار من البرامج التي ترغب به للتبرع من خلاله.