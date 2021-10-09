اطلب الآن واستلم بأقل قسط شهري تمويل شخصي بدون ضمانات بنك سامبا للقطاع الحكومي والخاص

بعد جائحة كورونا كانت وقفة البنوك مع المواطنين في ظل ما تتخذه المملكة من إجراءات احترازية وظهور العديد من الأزمات المالية وكان بنك سامبا من أكثر البنوك في تقديم التمويلات المختلفة، حيث أتاح للسعوديين والمقيمين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص تمويل شخصي بدون ضمانات أو كفيل من بنك سامبا، لراغبي الحصول على قرض ضمن مجموعة الحلول التمويلية الميسرة في السداد وبخصائص مميزة ومتعددة كان تمويل بنك سامبا الإنطلاقة في التمويل الشخصي خاصة بعد اندماجه مع البنك الأهلي لكي تصبح مجموعة سامبا المالية أكبر مؤسسة في المملكة، ويقدم بنك سامبا العديد من الخدمات الإلكترونية منها المصرفية والبطاقات الإئتمانية العديدة، فضلاً عن الخدمات الخيرية الإسلامية منها تمويل الخير بدون فوائد و حساب الخير الجاري وبيت الخير، حيث يعد بنك سامبا من البنوك القليلة الذي يوفر المنتجات الخيرية بدون كلفة آجل، وكذلك في تقديم جميع الخدمات التي تتضمن إمكانيات كثيرة تجد تمويل بنك سامبا البنك الاكثر دعما للمواطنين بالمملكة.

خطوات طلب تمويل شخصي بدون ضمانات بنك سامبا:

عليك تعبئة إستمارة التمويل الشخصي.

حدد إذا كان للسعوديين أو مقيمين أو وصول إما تمويل بدون فوائد (الخير) عبر الموقع الإلكتروني بنك سامبا.

ثم رفع المستندات المطلوبة التي تشمل :

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة. خطاب تعريف بالراتب يتضمن الدخل الشهري شامل البدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل. خطاب تحويل الراتب.

شروط تمويل شخصي بدون ضامن بنك سامبا:

للسعوديين : لا يقل العمر عن 18 سنة لموظفي القطاع العام، و21 عام لموظفي القطاع الخاص، الحد الأدنى للراتب 2500 ريال سعودي قطاع حكومي، و3500 قطاع خاص فترة العمل لا تقل عن شهر واحد للقطاع العام وثلاثة أشهر للخاص.

: لا يقل العمر عن 18 سنة لموظفي القطاع العام، و21 عام لموظفي القطاع الخاص، الحد الأدنى للراتب 2500 ريال سعودي قطاع حكومي، و3500 قطاع خاص فترة العمل لا تقل عن شهر واحد للقطاع العام وثلاثة أشهر للخاص. للمقيمين : العمر لا يقل عن 21 سنة وفترة الخدمة بالعمل لا تقل عن عام، يمكن الحصول على القرض بدون حفظ مستحقات نهاية الخدمة على أن لا يقل العمر عن 23 سنة، الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال.

: العمر لا يقل عن 21 سنة وفترة الخدمة بالعمل لا تقل عن عام، يمكن الحصول على القرض بدون حفظ مستحقات نهاية الخدمة على أن لا يقل العمر عن 23 سنة، الدخل الشهري لا يقل عن 5000 ريال. للمتقاعدين : االعمر بداية من 40 عام فيما فوق ولابد أن يكون مشترك في برنامج التقاعد التأمينات الاجتماعية ولا يقل الراتب عن ألفي ريال سعودي.

رابط التقديم وأرقام خدمة العملاء لبنك سامبا:

لطلب القرض على رابط الالكترونى لبنك سامبا ولمزيد من المعلومات التواصل عبر رقم بنك سامبا تمويل شخصي على 8001242000.

مزايا التمويل الشخصي بنك سامبا:

أنواع القروض المتاحة والتي يقدمها بنك سامبا على النحو التالي: