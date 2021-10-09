رابط تسجيل مستخدم جديد في حساب المواطن وشروط التسجيل 1443

التسجيل لمستخدم جديد في حساب المواطن 1443، العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتسائلون عن كيفية التسجيل في حساب المواطن وما هي الشروط التسجيل، حيث أن حساب المواطن يعتبر من ابرز البرامج الحكومية الخدمية التي تختص بالحماية الاجتماعية للمواطنين عن طريق تقديم الدعم المادي للمواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدات مادية وللمواطنين الذين تعرضوا لأضرار مباشرة وغير مباشرة من كافة الأوضاع الاقتصادية في ظل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة، وسنعرض لكم في هذا المحتوى خطوات التسجيل في حساب المواطن والشروط الواجب توافرها للتسجيل.

خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإطلاق رابط إلكتروني خاص للتسجيل في حساب المواطن، حيث يمكن للأفراد المستحقين للدعم التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم بعد توافر الشروط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنعرض لكم خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن فعليكم اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على أيقونة تسجيل حديث في حساب المواطن .

. قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة الظاهرة أمامك على الشاشة.

ثم عليك بتسجيل بيانات التابعين في الأماكن المخصصة لذلك.

ثم عليك بالنقر على اختيار الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بحساب المواطن.

وأخيرا عليك بالنقر على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1443 في السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى الأفراد لتسجيل في برنامج حساب المواطن ولكي يحصلوا على الدعم المادي، وسنعرض لكم ابرز الشروط في السطور التالية:

يشترط أن يكون المستخدم حاصلا على الجنسية السعودية ولا يجوز التسجيل بأي جنسية أخرى.

يجب أن يكون المستخدم مقيم إقامة دائمة على الأراضي السعودية.

يجب ألا يكون المستخدم قد سبق عليه بالحك عليه بالسجن وألا يكون مقيد في دار الإيواء الحومية.

على المستخدم تقديم المستندات لإثبات استقلاليته في حالة تجاوزه سن الـ 18 عام مثل وثيقة إثبات سكن جامعي أو عقد إيجار أو معهد عسكري.

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