إعانة البحث عن عمل خطوات وشروط التقديم بالبرنامج 1443ه‍ ، دائماً ما تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة وتوفير كل سبل المعيشة لمواطنيها، ويأتي برنامج إعانة البحث عن عمل ضمن خطة المملكة لتحفيز الباحثين عن عمل بهدف الدخول إلى سوق العمل، ويتمثّل هذا الدعم في تقديم دعم مالي قدره 2000 ريال سعودي لمدة خمسة عشر شهرًا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات كالتدريب والتوظيف كنوع من الدعم لتيسير الحصول على عمل.

الفئات المستهدفة من برنامج إعانة البحث عن عمل

يستهدف البرنامج فئات معينة من المواطنين لمساعدتهم للدخول إلى سوق العمل، وهذه الفئات تشمل المواطنين السعوديين الباحثين عن عمل ويحرصون على الدخول إلى سوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء فترة التدريب أو التعليم، وكذلك المواطنين المنقطعين عن سوق العمل لأكثر من سنتين.

شروط أهلية برنامج إعانة البحث عن عمل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم الالتحاق بأي وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال فترة تقديم الطلب أو فترة صرف الإعانة.

أن لايقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام.

وجود جدية في البحث عن عمل ولابد أيضًا أن يكون المُتقدم قادر على العمل.

لم يسبق للمتقدم لطلب الإعانة الحصول على أي تعويض ضد التعطل عن العمل، وأيضًا عدم حصوله على معاش تقاعدي أو معاش من الضمان الإجتماعي.

أن لا يكون له أي نشاط تجاري.

لا يكون طالبًا أو متدربًا بأي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

لم يسبق له الإستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل.

لا يزيد دخله الشهري عن الحد المانع للحصول على الإعانة.

خطوات التقديم للحصول على إعانة البحث عن عمل