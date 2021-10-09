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عمر شويل - جدة عدد المكتتبين في أكوا باور من أهم الأسئلة التي يبحث عنها كل المواطنين في الفترة الحالية في المملكة، ويحاولون قدر الامكان الوصول إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، خاصة أن كل الاشخاص المهتمين بعالم الاستثمار يلجؤون إلى هذه الشركة وذلك لأن العروض التي تقدمها تكون من أفضل العروض التي تقدمها الشركة، كما أنه بالنسبة لإعداد الأسهم التي يتم تخصيصها في النهاية تكون متوقفة على الأعداد النهائية التي سوف تقوم بالاكتتاب في الشركة، وبلغ عدد الأسهم المطروحة في النهاية حوالي 82 مليون سهم.

شركة أكوا باور

هي عبارة عن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية التي تعتبر واحدة من أبرز الشركات السعودية في المجالات المعروفة مثل مجال الطاقة بالإضافة إلى أن هذه الشركة لها العديد من الفروع المنتشرة في العالم، ومن أهم المجالات التي تهتم بها هذه الشركة هو مجال الطاقة الشمسية، والعمل على استخدام النفايات والاستفادة منها في الحصول على الطاقة في النهاية، كما يوجد بها مجموعة من المشاريع الخاصة بالفحم، ومنذ بدايتها إلى هذا الوقت الحالي عملت المملكة على العمل في العديد من المشروعات المميزة وذلك منذ البداية في عام 2004، وصندوق الاستثمار في هذه الشركة يمتلك خوالي 3500 موظف، كما أن هذه الشركة يوجد لديها مجموعة من المكاتب الإقليمية.

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عدد المكتتبين في أكوا باور

والى هذا الوقت الحالي لم يتبين بشكل رسمي عدد المكتتبين في أكوا باور، الذي تم إطلاقه من قبل الأفراد، حيث أنه انتهى في بداية شهر أكتوبر كما أن كل اعداد المكتتبين سوف يتم الاعلان عنهم خلال الأيام القادمة، ولكن في حال زيادة العدد عن 811.992 مكتتبًا فإنه سوف يتم إعادة مناقشة كل قواعد التخصيص من البداية تبعا لكل قوانين الشركة، وفقا لعدد الأسهم المطروحة التي قامت الشركة بتحديدها لكل الأشخاص.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك أفرع في 13 دولة في الشرق الأوسط وجنوب قارة آسيا، وشمال وجنوب أفريقيا.