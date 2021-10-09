خطوات إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي 1443 يهتم الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية بمعرفة الخطوات التي ينبغي اتباعها لأضافة الإفراد في الاكتتاب الراجحي، بعد أن أعلن البنك بشكل رسمي عن إضافة تابعين لولي الأمر والتي يتضمن الأبناء والزوجة السعوديين وذلك يمكن من خلال شراء وبيع الأسهم من خلال البورصة السعودية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال الخطوات التالية خطوات إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي بشكل تفصيلي.

طريقة إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي

أولا يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق الخاص بمصرف الراجحي للتداول على الانترنت بعد ذلك تقوم بالضغط على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي خدمة الحسابات وسوف تجدها أمامك في نهاية الصفحة تقوم بالضغط على فتح حساب إضافي ثم فتح حساب تابع.

بعد ذلك تبدأ بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك أو التي تتعلق ب أفراد الأسرة مثل رقم الهوية والاسم ورقم الهاتف المحمول بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة التالي.

في الخطوة الأخيرة تقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام وتوافق عليها ثم اضغط على كلمة تسجيل.

أما في حالة إذا لم تستطيع من طلب الإضافة من خلال هذا التطبيق يمكنك الذهاب إلى أقرب فرع مصرف الراجحي داخل المملكة السعودية وتقوم بتقديم طلب إضافة تابع في الاكتتاب الراجحي.

طلب إضافة التابع في الاكتتاب الراجحي

يتم تسجيل الدخول على موقع مصرف الراجحي وخدمة البحث وذلك من ضمن الخدمات الموجودة بعد ذلك تقوم بالضغط على التصفية وسوف تجدها بجانب البحث، بعد ذلك تقوم بوضع أشعة على جانب اختيار فرع سوف تجدها في القائمة ثم تقوم بالضغط على تطبيق التصفية وسوف تظهر لك الخريطة التي توضح لك أقرب الفروع الموجودة بجانبك.