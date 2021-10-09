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عمر شويل - جدة تعتبر معايير لتقييم العاملين بغرض جودة العمل في السعودية وهذه معايير لتقييم الموظفين لضمان الإنجاز في العمل، ووافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى في شهر مايو الماضي على التعديلات التي أقرتها الحكومة لمشروع نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443

نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443

ينص نظام الانضباط الوظيفي الجديد في السعودية على أن العقوبات تكون موحده على الموظفين أيا كانت رواتبهم ونص الوزير أن يوجد خيارات كثيره بشان العقوبات المناسبة لحماية النظام العام وضمان سير العمل ونظام الانضباط الوظيفي الجديد هو لتحسين أداء الموظف ووضع العقوبات والجزاءات و انه يقوم بواجبه والإلزام بقواعد السلوك الوظيفي واحترام أخلاقيات الوظيفة وتفادي أي خلل بشان الأدوات التنظيمية.

توقعات بأجراء تقييم الأداء الوظيفي للموظفين في القطاع الحكومي

أشار المستشار رضوان الجلواح أن قراءات تقييم الأداء الوظيفي للموظفين الجديد في القطاع الحكومي وفقا للقانون الجديد في السعودية وهو كل ثلاثة أشهر أو سته أشهر بدلا من السنوي لان الموظفين عددهم مليون موظف حكومي فبالتالي يصعب أعاده التقييم السنوي وبالتالي يكون ربع سنوي والنصف سنوي، ومن خلال هذا التقييم يكون في ترقيات ومكافئات وانذارات أو عقوبات.

النظام الجديد للقطاع الحكومي

ويقول رضوان الجلواح أنه مع النظام الجديد للقطاع الحكومي تحول لشبه القطاع الخاص ولافتا أن الموظف قد يتعرض إلى الحرمان من العلاوة السنوية على قدره عمل الموظف يكون قدره على حصوله على الترقيات ولفت المستشار أن من خلال هذه البرامج السعودية على قناه السعودية أن كان هناك اعتراض على هذا التقييم لأن أهم الأسباب يكون هذا الارتباط الوظيفي هو تقصير واضح لبعض الموظفين في الجهات الحكومية.

بهذا نكون وضحنا لكم كل المعلومات عن نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443K وأن هذا يعتبر تقيم للموظفين في الحكومة بنظام الربع سنوي أو النصف سنوي لكي تستطيع الحكومة التقييم وإعطاء الموظفين المكافآت والترقيات وأيضًا إعطاء والجزاءات والإنذارات للمقصرين في عملهم والحرمان من العلاوات.

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