نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم شكوى أو بلاغ لوزارة التجارة السعودية إلكترونياً 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم شكوى أو بلاغ لوزارة التجارة السعودية 1443، حيث يرغب بعض المواطنين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، في معرفة طريقة تقديم شكوي لدي وزارة التجارة السعودية، فقد وفرت وزارة التجارة رابط تقديم إلكتروني لجميع المواطنين من أجل العمل علي استقبال كافة الشكاوى الخاصة بجميع المواطنين فور حدوث أي مخالفات تستوجب وقوع عقاب من جانب وزارة التجارة وتعمل الوزارة جاهدة الي الي تقديم جميع الخدمات الإلكترونية بمجال التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، حتي تضمن وضع نظام فعال من أجل ضبط الأسواق عبر محاسبة جميع الأفراد من أصحاب المخالفات التي يتم الوقوع بها، واليكم خطوات تقديم شكوى أو بلاغ لوزارة التجارة السعودية.

تقديم شكوى لوزارة التجارة السعودية

تقديم الشكوى الي وزارة التجارة يتم بشكل إلكتروني دون الذهاب الي مقرات عمل الوزارة، ويتم تقديم الطلب الخاص بالشكوي علي أن يتم الرد عليه خلال ثلاثة أيام عمل من التاريخ الخاص بتقديم الشكوى، ويتم تقديم الشكوي بالخطوات التالية:

يجب دخول الشخص الراغب في تقديم الشكوي علي الموقع التالي: وزارة التجارة.

يتم تحديد نموذج التواصل والضغط عليه.

يجب كتابة الاسم الخاص بالفرد الشاكي كاملًا.

تسجيل البريد الإلكتروني، ثم رقم الجوال بشكل صحيح.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

يجب أن يقوم كل فرد بتحديد سبب الاتصال وهو “شكوى”.

ثم تحديد الجهة التي يرغب بإرسال الشكوى إليها.

ثم تسجيل المحتوى الخاص بالشكوى بشكل تفصيلي.

ثم إدراج رمز التحقق المرئي الموجود بالصورة.

الضغط على إرسال الطلب.

رقم الاتصال الموحد بوزارة التجارة السعودية

يتم الاتصال بوزارة التجارة من خلال الرقم الموحد للوزارة من خلال الرقم التالي 1900 والذي من خلاله يمكن التواصل مع الوزارة والاستفسار عن أي خدمات يتم تقديمها من خلال الوزارة، أو من أجل تقديم أي أقتراحات تخص المعاملات اليومية للمواطنين والتي تتم من خلال الوزارة.

البريد الإلكتروني لوزارة التجارة بالسعودية

يمكن من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة التواصل علي مدار الساعة من خلال العنوان التالي: بريد إلكتروني: [email protected] علي أن يتم إرسال الشكوي أو الطلب الذي يخص أي شخص من خلال العنوان السابق.