البطاقة الراجحي البلاتينية كم رصيد والمميزات وطريقة الحصول عليها 2021

عمر شويل - جدة البطاقة الراجحي البلاتينية كم رصيد أو فيزا بلاتينيوم الراجحي تعتبر واحدة من أفضل أنواع البطاقات الائتمانية التي يقدمها البنك لخدمة العملاء والتي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، تستخدم هذه البطاقة في السحب النقدي، وشراء السلع والخدمات من نقاط البيع التي تقبل بطاقات فيزا/ماستركارد، وكذلك تتيح إمكانية حجز تذاكر الطيران، ومن خلال المقال سيتم معرفة بطاقة الراجحي البلاتينية كم الرصيد وأهم المميزات التي تتمتع بها البطاقة وكيفية الحصول عليها.

تقوم فكرة بطاقة المرابحة بلاتينوم على منحك تمويلاً بالطرق المعتادة لدى المصرف والمتوافقة مع ضوابط الشرعية الإسلامية، حيث يتم إيداع مبلغ هذا التمويل في حساب بطاقتك لاستخدامه في المشتريات أو السحب النقدي، وسيكون الربح لهذا التمويل 1% شهريا سيحتسبها المصرف عند تقسيطك لمستحقات البطاقة، ويمكنك معرفة البطاقة الراجحي البلاتينية كم رصيد من خلال إتباع الخطوات الأتية:

بطاقة الراجحي البلاتينية أفضل بطاقات مصرف الراجحي التي يقدمها للأشخاص الباحثين عن الراحة والتميز، فهي بطاقة ائتمان تمكن العميل من الوصول إلي 25 صالة انتظار في المطارات العالمية، وتعتبر واحدة من أكثر البطاقات المتميزة التي تم إصدارها البنك في الآونة الأخيرة، حيث تعتمد علي نظام تمويل المرابحة وذلك عن طريق إيداع مبلغ من المال في حساب البطاقة ويتم استخدامه في دفع المشتريات أو بالسحب النقدي، وفيما يلي سوف نتعرف علي بطاقة الراجحي البلاتينية كم رصيد.

يمكنك لعملاء المصرف التعرف علي رصيد بطاقة بنك الراجحي البلاتينية من خلال الصراف الآلي من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلي جهاز الصراف الآلي التابع لبنك الراجحي.

قم بإدخال رقم الفيزا في المكان المخصص.

اكتب الرقم الشخصي الخاص بالفيزا.

اضغط علي الاستعلام عن الرصيد.

بعد ذلك سوف يتم الاطلاع علي جميع المعلومات التي يقدمها الجهاز عن الرصيد.

معرفة رصيد الراجحي من خلال التطبيق

أتاح بنك الراجحي السعودي إمكانية التعرف على الرصيد الموجود في فيزا الراجحي من خلال استخدام التطبيق الخاص بالبنك المتوافق مع أجهزة الجوال الذكية والأجهزة اللوحية المختلفة، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يجب الدخول إلى تطبيق الراجحي.

النقر على تسجيل الدخول باستخدام معلومات المباشر.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك سيتم عرض رصيد الحساب الموجود في واجهة التطبيق.

البطاقة الراجحي البلاتينية كم رصيد من خلال الراجحي مباشر

يمكن التعرف على الرصيد المتبقي في بطاقة بلاتينيوم الراجحي من خلال موقع الراجحي مباشر عبر اتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع مباشر أفراد الراجحي.

اضغط على خدمة المباشر .

. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة ” الدخول “.

“. انقر على ” الحسابات “.

“. في النهاية سيتم عرض رصيد الفيزا المتبقي بعد فتح قائمة الحسابات.

كذلك يمكن الحصول علي فيزا تسوق الراجحي الائتمانية المتميزة بسهولة استخدامها في عمليات التسوق ومعرفة طريقة شحنها.

مميزات بطاقة الراجحي البلاتينية

تعد هذه البطاقة أحد المنتجات الخاصة بالبطاقات الائتمانية، حيث يقوم البنك بتقديمها للعملاء في المملكة السعودية، ويقوم العديد من الباحثين عن التميز والانفراد بمزايا تجعلهم يشعرون بالراحة في جميع أمور حياتهم، وتعتبر أحدث أنواع البطاقات المقدمة من البنك مؤخرًا، وتتميز البطاقة بالعديد من المميزات التي لا حصر لها، ومن أهمها ما يلي:

توفر إمكانية الإيداع في حساب البطاقة لاستعمال هذا المبلغ في الشراء، بالإضافة إلي السحب في أي وقت نقدًا من أجهزة الصراف.

تتيح للعملاء الحصول على خصومات وتخفيضات كبيرة حال التعامل بها مع المحال التجارية.

سهولة التسوق والشراء من المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت مع الاطمئنان على الرصيد لأن العميل هو صاحب التحكم الوحيد.

يمكنك أن تستخدم هذه البطاقة في الأعمال الخيرية ودور الأيتام وهذا من خلال الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام.

%1 أقل هامش ربح شهري في المملكة على تمويل المرابحة المصاحب للبطاقة (معدل النسبة السنوي 12%​)

تقدم تسهيلات كبيرة يحصل عليه من زاد عمره عن 18 عام.

عدم وجود أي رسوم أو ضرائب تضاف لقيمة المبلغ الذي يتم الشراء به باستخدام البطاقة.

تمنح العملاء حد ائتماني مرتفع مع التوافق مع الشريعة الإسلامية.

توفر البطاقة خدمة فيزا تشيك آوت، وهذا من أجل تسهيل عمليات الدفع.

تتيح إمكانية التسديد بالتقسيط من خلال بطاقة الراجحي البلاتينية لجميع المشتريات.

هذه البطاقة تقدم لك الراحة المطلقة حيث يمكنك التمتع بمرونة في دفع ما لا يقل عن 5% من المبلغ المستحق بكشف الحساب الشهري لبطاقتك واختيار سداد بقية المبلغ المستحق على مشترياتك في الشهر التالي أو في الشهور اللاحقة.

يحق لحامل البطاقة إجراء عمليات سحب نقدية من ماكينات الصراف الآلي، بحد أقصى ٪30 من حد الائتمان على البطاقة، حسب تعليمات البنك المركزي السعودي.

طريقة الحصول علي بطاقة الراجحي البلاتينية

يتساءل العديد من العملاء لبك الراجحي عن طريقة الحصول علي فيزا بلاتينيوم الراجحي مدي حيث تعتبر البطاقة الأكثر مرونة في سداد تمويلاتك الخاصة، ويمكن الحصول علي البطاقة من خلال الطرق الأتية:

يمكنك من خلال تحميل تطبيق الراجحي المتوفر على جميع أجهزة الهاتف التي تدعم نظام أندرويد، ونظام ios، والذهاب للتطبيق والتقدم بطلب للحصول على البطاقة البلاتينية.

من خلال القيام بالاتصال على الرقم 8001241222 والتواصل مع فريق خدمة العملاء.

والتواصل مع فريق خدمة العملاء. عبر زيارة أحد فروع البنك الراجحي المنتشرة في المملكة العربية السعودية والتقدم بطلب للحصول على البطاقة البلاتينية.

من خلال التقدم للحصول على البطاقة البلاتينية من خلال موقع الراجحي الإلكتروني، وتعبئة البيانات بالمعلومات الصحيحة.

وتوجد هناك مجموعة من المستندات المهمة والمطلوبة في حال الرغبة بالحصول على هذه البطاقة، ومن أهمها:

حساب جاري في مصرف الراجحي. صورة من بطاقة الهوية أو الإقامة السارية المفعول. خطاب تعريف من جهة العمل. تعبئة نموذج الطلب على المتقدم أن يستوفي شروط ومتطلبات مصرف الراجحي و “سمة” للبطاقات الائتمانية

وتعبر هذه البطاقة سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها تلقائيا عند انتهائها لنفس المدة، ستخصم رسوم البطاقة من حساب البطاقة في وقت إصدارها وأي إصدار لاحق لها كل عام من تاريخ إصدارها، وفي حال طلب حامل البطاقة إعادة إصدارها بسبب الفقدان أو التلف فستخصم الرسوم من حساب البطاقة، ويمكن معرفة رسوم بطاقة بلاتينيوم الراجحي من خلال اتباع الأتي.



ويمكن الآن لأي عميل في المصرف استخراج بطاقة صراف الراجحي جديدة أو بدل فاقد من أجهزة الخدمة الذاتية بكل سهولة.

قسيمة شراء الراجحي

توفر العديد من بطاقات الراجحي الائتمانية المختلفة قسائم شراء متنوعة من أجل تشجيع العملاء على الشراء والحصول على الخصومات، ومن القسائم التي يوفرها البنك ما يأتي:

يمكن الشراء من خلال بطاقة بلاتينيوم والحد الأدنى للمشتريات من خلال شهرين من إصدار البطاقة هو 5000 ريال سعودي، ويحصل المستخدم على قسيمة شرائية بقيمة 300 ريال.

يمكن الحصول على قسيمة شراء لبطاقات الراجحي البلاتينية سيجنتشر عند الشراء بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.

تقدم بطاقة selective للسيدات إمكانية الحصول على قسيمة شراء بقيمة 500 ريال عند الشراء بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.

أما عن بطاقة إنفينت فتعطي قسيمة شراء بقيمة 1000 ريال عند الشراء بقيمة 15 ألف ريال.

ويمكن للعميل من خلال التعامل مع البنك باستخدام بطاقات الراجحي الائتمانية الحصول علي عدد من النقاط نتيجة إجراء عمليات الشراء، وفي حالة امتلاك عدد كبير من النقاط فيمكن للعميل استبدال نقاط الراجحي وتحويلهم إلي فلوس.

وفي حالة رغبة العميل في تحديث بيانات الراجحي من خلال الهاتف المصرفي الراجحي، فيمكن القيام بذلك بكل سهولة.

بطاقة الراجحي البلاتينية كم سعرها

قام البنك بتحديد قيمة رسوم بطاقة الراجحي البلاتينية لكي يساعد العميل علي معرفة جميع المعلومات المتعلقة بكيفية استخراجها، ومن خلال الصورة التالية سوف تتعرف علي جميع طبيعة الرسوم التي حددها البنك للعميل.

وكذلك يحق للمصرف تعديل هذه الرسوم، وسيتم إرسال إخطار مكتوب إلى حامل البطاقة عبر عنوانه المسجل أو من خلال القنوات الرسمية للتواصل في غضون 30 يوم.

في حالة عدم موافقة حامل البطاقة على تعديل الرسوم، فله تقديم اعتراض للمصرف من خلال القنوات التي يتيحها المصرف.

ويمكن لحامل البطاقة الحق في طلب إلغائها بموجب إخطار مقدم للمصرف قبل موعد خصم الرسوم بـ(45) يوم، ويعتبر طلب الإلغاء من جانب العميل في مثل هذه الحالة إخطار بفسخ الشروط والأحكام من جانب واحد وذلك دون

المساس بحق المصرف في معارضة الفسخ أو بحقوقه التي تترتب بسبب الفسخ من جانب واحد.

طريقة طلب بطاقة ائتمانية من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي مجموعة كبيرة من بطاقات الائتمان ذات المزايا الرائعة التي تلبي احتياجات جميع العملاء الكرام، فلذلك يكون الطلب للحصول علي البطاقات الائتمانية كثير جدًا وخاصة بعد معرفة بطاقة الراجحي البلاتينية كم الرصيد ، ولذلك يحتاج الكثير من عملاء مصرف الراجحي السعودي إلى معرفة الطرق المتاحة من أجل الحصول على بطاقة ائتمانية من مصرف الراجحي، من أجل البدء في استخدامها، ويمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

طلب بطاقة ائتمانية من الراجحي مباشر

في البداية قم بالدخول إلى موقع المصرف الرسمي.

ثم الدخول إلى خدمة مباشر الأفراد.

اضغط على “ بطاقات الائتمان “، ثم طلب بطاقة جديدة.

“، ثم طلب بطاقة جديدة. قم بإدخال المعلومات الخاصة بك والمطلوبة في صفحة البنك للتحديد من بين أنواع بطاقات الراجحي حيث تختلف البطاقات في النوع أو رسوم أو المميزات التي توفرها كل بطاقة.

وكذلك يمكن طلب بطاقة ائتمانية من مصرف الراجحي أيضاً، من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالبنك “8001241222“، ثم تقديم طلب لمسئول خدمة العملاء، كما يمكن أيضاً الحصول على البطاقة من خلال التوجه إلى أي من فروع المصرف بمختلف مناطق المملكة والحصول عليها من داخل المصرف.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم المعلومات عن البطاقة الراجحي البلاتينية كم رصيد ومعرفة طريقة الحصول عليها، بالإضافة إلي معرفة أم مميزات بطاقة الراجحي بلاتينيوم، ومعرفة طرق تقديم طلب من أجل الحصول علي بطاقات ائتمان الراجحي.