رابط منصة مدرستي لتسجيل الدخول عن طريق توكلنا 1443.. أهم التعليمات

منصة مدرستي التعليمية رابط 1443، يستخدم الرابط المذكور في عملية تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت الى منصة مدرستي، الكثير من الطلاب يرغبون في التسجيل في المنصة وذلك إذا كان للمرة ألأولى فيجب الحصول على كلمة المرور من خلال تطبيق توكلنا، وتعتبر مدرستي هي المنصة الرسمية للتعليم عن بعد وبها كل الأدوات والاستخدامات الالكترونية لتمكين التعلم وإتاحة خدمات مثل فصول افتراضية، ومتابعة أداء الطلاب، نظام الحضور والغياب.

يجب على الطلاب الجمع

منصة مدرستي توكلنا تسجيل دخول

تسجيل الدخول الى تطبيق توكلنا

النقر على بيانات منصة مدرستي يسار الشاشة

اختيار اسم الطالب المراد إصدار كلمة مرور له والضغط على ارسال كلمة مرور لكل طالب لوحده

يتم استلام كلمة المرور ضمن رسالة نصية إلى الجوال

يتم الآن الجمع بين خطوات تسجيل الدخول لمدرستي، كما التالي

افتح موقع منصة مدرستي

ثم عليك التوجه والدخول لمنصتي بصفتك طالب من خلال تسجيل الدخول بحساب Microsoft teams للكادر التعليمي والطلاب

مواصلة بتسجيل الدخول من خلال كلمة المرور التي بعثها تطبيق توكلنا، كما تم توضيحه بالخطوات أعلاه.

الضغط على تسجيل الدخول، وهكذا تكون داخل المنصة بنجاح.

دخول منصة مدرستي توكلنا جوال ولي الامر

الإنتقال إلى خدماتي

خدمات التعليم

منصة مدرستي

انسخ اسم المستخدم تجد قبله اسم الطالب

إذا لم تعلم الرقم السري اضغط أسفل الشاشة على “إرسال”

تستلم رقم كلمة المرور على رقم الجوال، وهكذا يتم تسجيل الدخول ببيانات توكلنا.

يمكنك دخول منصة مدرستي بكلمة المرور عن طريق رابط توكلنا، كما يمكن طلبها إذا فقدت كلمة المرور ولا يوجد رقم مسجل في ابشر، عبر قائد المدرسة.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1443

يمكن القفز الى رابط منصة مدرستي الإلكترونية، لكي يتمكن الطالب المسجل القيام بتسجيل الدخول الى المنصة المذكورة بحساب microsoft الخاص به، والاستفادة من جميع الخدمات والأدوات التي تضعها منصة التعليم، وهكذا يمكن نقل التعليم على الفضاء الإلكتروني بمجرد الدخول باسم المستخدم، وكلمة المرور، التي يقوم إرسال تطبيق توكلنا. كما أتاحت وزارة التعليم رقم خاص لمنصة مدرستي للتواصل والدعم والنظر في المشاكل التي يتم مواجهتها في الدخول والرقم هو كما أتاحت وزارة التعليم رقم خاص لمنصة مدرستي للتواصل والدعم الفني والرقم هو 80012999999.