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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة توضح حقيقة إتاحة العمرة دون حجز مسبق في المقال التالي
كشفت وزارة الحج والعمرة عن حقيقة إتاحة العمرة دون حجز مسبق ردًّا على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بدءًا من غرة شهر ربيع الأول الجاري، إذ تردد أن ذلك سيكون مع الاكتفاء بإظهار الحالة الصحية في تطبيق وكلنا الإلكتروني الذي اعتمدته وزارة الصحة السعودية.
الحج توضح حقيقة إتاحة العمرة دون حجز مسبق
وأوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، حقيقة إتاحة العمرة دون حجز مسبق، وذلك على النحو الآتي:
- نفت الوزارة ما تردد بشأن إتاحة أداء مناسك العمرة دون حجز.
- وشددت على أنّ أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام يتطلب إصدار تصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا أو توكلنا.
- ولا يمكن الدخول إلى المسجد الحرام دون تصاريح فعالة.
- كما أنّ التصاريح المتاحة عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا للعمرة والصلوات داخل المسجد الحرام فقط.
- والفترة بين استخراج تصريح للعمرة وآخر هي 15 يومًا.
- ولا يُمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في الوقت نفسه.
- ويمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.
السماح لفئة عمرية جديدة بأداء العمرة
وفي نهاية شهر سبتمبر المنصرم، سمحت وزارة الحج والعمرة لفئة عمرية جديدة بأداء العمرة، إذ كانت محرومة منها خلال الفترة السابقة، وذلك على النحو التالي:
- الفئة الجديدة التي أصبح مسموح لها بأداء العمرة هي كل من تجاوز 70 عامًا شريطة حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
- إذ يمكن لهذه الفئة استخراج تصاريح أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا.
- وكانت وزارة الحج قد قررت في وقت سابق أنّ المصرح لهم بأداء العمرة تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا فقط.
- كما توسعت الوزارة مؤخرًا في استيعاب فئات عمرية أخرى، تتراوح بين 12 و18 عاما، بشرط التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا.
كيفية حجز عمرة عبر تطبيق اعتمرنا
ومن الممكن حجز عمرة عبر تطبيق اعتمرنا الإلكتروني، للتمكن من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في البيت الحرام والمسجد النبوي الشريف، وأداء مناسك العمرة، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق اعتمرنا على الهاتف الذكي.
- تسجيل الدخول إلى التطبيق.
- أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.
- النقر على تبويب الخدمات.
- النقر على خيار أداء عمرة.
- تحديد اسم الشخص.
- إضافة المرافقين.
- النقر على استمرار.
- تحديد المواعيد المتاحة.
- اختيار الوقت المناسب.
- تحديد الباب الذي نُريد الدخول منه.
- الموافقة على التعهد.
- الضغط على استمرار.
- الاحتفاظ بباركود التصريح.
- الذهاب إلى أحد مراكز نقل المعتمرين بمكة.
- إظهار التصريح.
- ركوب إحدى وسائل النقل.
- الذهاب إلى الحرم المكي لأداء المناسك.
- العودة إلى مركز نقل المعتمرين.
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