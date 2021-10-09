يصل إلى نصف مليون ريال.. تمويل المشاريع المتاحة داخل باب رزق جميل

قروض باب رزق جميل أو المشاريع المتاحة داخل باب رزق جميل واحدة من أهم التجارب التي لابد أن يتحدث عنها العديد من الأشخاص وذلك لأنه من خلالها سوف تحصل على مجموعة من طرق الدعم المختلفة التي يكون العديد من الشباب بحاجة إليها في عمر صغير، خاصة أن الشباب يواجه الكثير من المشاكل المادية في الوقت الحالي التي أثرت عليهم على المدى البعيد مما دفع العديد من الأشخاص إلى عدم الزواج أو غيرها من الأمور الأخرى.

المشاريع المتاحة داخل باب رزق جميل

باب رزق من أكبر طرق الدعم التي عملت على توفيرها شركة عبد اللطيف جميل، حيث أنه داخل هذا الدعم يوجد مجموعة من أهم المبادرات، ومن المشاريع المتاحة داخل باب رزق جميل، ما يلي:

برنامج دعم الأسر المنتجة: هذا البرنامج تمكن من تقديم مجموعة من القروض إلى السيدات في المملكة، الذين حاولوا قدر الإمكان من إنشاء مجموعة من المشاريع حيث أن التمويل يبدأ من عشرة آلاف ريال سعودي، والحد الأقصى التمويل حوالي نصف مليون ريال.

وبرنامج التوظيف المباشر عن بعد: سوف يوفر لك هذا البرنامج فرصة عمل عن بعد لكل السيدات اللاتي لا يردن الخروج من المنزل، أو يريدون العمل في ساعات محددة، كما أن المرأة التي سوف تشارك في هذا العمل تكون سعودي الجنسية.

برنامج تمويل المشروعات الصغيرة: الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو مساعدة العديد من الشباب على إقامة العديد من المشروعات خاصة الشباب الذين لا يملكون أي مصدر دخل خاص، ومن ضمن المشروعات، المشروعات الخدمية، والمشروعات التجارية، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية، ويتم سداد القرض على 48 شهر.

شروط الاشتراك في هذا البرنامج

عندما يقوم الأشخاص بالتقدم إلى هذه البرامج لا بد أن تتوفر بهم الشروط التالية:

الشخص المتقدم لهذا الاشتراك يكون سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يكون أقل من عشرين عامـ ولا يزيد عن 60 عام.

تنفيذ المشروعات يكون في نفس المكان الذي يعيش فيه الشخص.

يجب أن يوجد كفيل غارم.

يجب النجاح في المقابلة الشخصية في مبادرة باب رزق جميل.

لديك المهارة اللازمة من أجل إقامة العديد من المشروعات بشكل جيد، ولا بد أن يكون أي شخص المسؤول عن المشروع متفرغ بشكل كامل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في البرنامج

ليتمكن المواطنين من التقديم في البرنامج يجب عليك تحضير بعض الأوراق الهامة، ومنها ما يلي: