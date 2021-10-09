نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة الحج” تصاريح العمرة والصلاة مقتصرة على المحصنين بجرعتي كورونا من 6 صباح غداً الأحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل وزارة الحج والعمرة عن شرط الحصول على تصاريح العمرة والصلاة، في المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة على الأشخاص المحصنين بجرعتي كورونا، من الأمصال الأربع المعترف بها من قبل وزارة الصحة السعودية، وجاء ذالك من خلال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل، وقالت وزارة الحج أن العمل من هذا القرار سوف يكون بداية من غداً الأحد الموافق 2021/10/10، بناءً على تعليمات وتوصيات من قبل وزارة الصحة السعودية، بعد رصد الحالة الوبائية في المملكة.

موعد تنفيذ قرار وزارة الحج والعمرة

كما جاء في الإعلان عبر موقع تويتر يبدأ تنفيذ هذا القرار بداية من الساعة السادسة صباح غداً الأحد 2021/10/10 الموافق 4 ربيع أول عام 1443 هجري.

تصاريح العمرة والصلاة 1443

جاء هذا القرار حرصاً من الحكومة السعودية على صحة وسلامة المعتمرين، وزوار بيت الله الحرام وبناءً على تعليمات وزارة الصحة السعودية، التي تقوم كل فترة بمراجعة وتحديث الإجراءات الإحرازية التي تتخذها بناءً على الحالة الوبائية، وتوصيات هيئة الصحة العامة ” وقاية ” وقالت أن الدولة وفرت المراكز الخاصة بالحصول على اللقاحات في جميع مدن ومحافظات المملكة، حتى يتمكن كافة المواطنين والمقيمين من الحصول على اللقاح بسهولة.

وزارة الصحة السعودية

تقوم وزارة الصحة بعمل تقييم كل فترة عن الوضع الخاص بكورونا لمراجعة الإجراءات، بحسب الوضع في الوقت الراهن، وكانت الوزارة قد أعلنت من قبل عن اعتمادها أنواع معينة من التحصينات، وهي كما يلي ” فايزر، مودرنا، جونسون، استرازينكا”.

شروط الحصول على تصاريح العمرة والصلاة الجديدة

الحصول على جرعتي التحصين ويشترط أن تكون الجرعتين من التطعيمات الأربع المعتمدة من وزارة الصحة السعودية. كل من حصل على تصريح للعمرة أو الصلاة عليه سرعة الحصول على اللقاح قبل موعد التصريح ب 48 ساعة على الأقل. يقتصر الحصول على التصريح في الحالات المستثناة بحسب ما يظهره تطبيق توكلنا.

وزارة الحج والعمرة السعودية

تسعى وزارة الحج والعمرة على العمل على التيسير على المواطنين في أداء المناسك سواء الحج أو العمرة أو أداء الصلوات في الأماكن المقدسة وفي نفس الوقت تطبيق تعليمات الجهات المختصة ” وزارة الصحة السعودية ” في تطبيق كافة التدابير الوقائية للمحافظة على سلامة زوار بيت الله الحرام وهو ما دفعها لأخذ خذا القرار.