يقدم مصرف الراجحي بطاقة الراجحي الرقمية كاش باك 1% دولي و0.6% محلي. وهي من أبرز البطاقات الرقمية المقدمة من قبل المصرف، وهي عبارة عن بطاقة مسبقة الدفع تمكنك من إجراء كل العمليات الشرائية من خلال نقاط البيع وباستخدام المتاجر الإلكترونية وآبل باي. كما أنها تمنحك استرداد نقدي تلقائي على كل المشتريات .

بطاقة الراجحي الرقمية كاش

تتميز البطاقة بعدد من المزايا على النحو الآتي:

مجانية مدى الحياة.

0.6 % استرداد على المشتريات المحلية، و1 % استرداد على المشتريات الدولية. واسترداد نقدي غير محدود

تتمتع بإصدار فوري للبطاقة عبر تطبيق الراجحي أو باستخدام خدمة المباشر بعد إضافتها في أبل باي.

استلام إشعارات تنبيهية على تطبيق الراجحي عند إيداع مبلغ الاستيراد.

إضافة قيمة الاستيراد على حساب البطاقة تلقائيًا دون الحاجة للاتصال بالمصرف للحصول عليه.

الإطلاع على الإجمالي من خلال التطبيق.

هي متاحة لكل العملاء الحاليين والقدامى.

عروض بطاقة الراجحي الرقمية كاش

من خلال الفيزا يمكن أن تحصل على العروض الآتية:

خصومات وعروض على حجوزات الفنادق والمنتجعات في “Agoda“. تحصل على 12% خصم لدي أكثر من 585 فندق حول العالم.

خصومات وعروض حجوزات الفنادق والمنتجعات لدى “Visa Luxury Hotel

خصومات وعروض منتجعات وفنادق “الجميرا”

خصومات وعروض “Avis” لتأجير السيارات خصومات حتى 20 % للفئة الاقتصادية و10% للفئة المتوسطة.

خصومات وعروض خدمة المساعدة “YQ” حتى 15% .

رسوم بطاقة الراجحي وفية

البطاقة مجانية مدى الحياة ولابد من الإبلاغ عند فقد البطاقة أو سرقتها.

كيفية طلب البطاقة

من تطبيق الراجحي موبايل ولابد من أن يكون لديك حساب في مصرف الراجحي حتى تستطيع طلب البطاقة والاستمتاع بما تقدمه من خصومات، يمكن لمن تزيد أعمارهم عن 18 عام استخراج البطاقة ولا يوجد رسوم سنوية ويتم تفعيل البطاقة من خلال تطبيق الراجحي من خلال الضغط على تفعيل ومن ثم إدخال الرقم السري. يتم الاسترداد النقدي لكل 1000 ريال 6 ريال، والدولي على 1000 ريال 11.5 ريال. ويظهر الاسترداد النقدي بحسابك بعد يومين من إتمام عملية الدفع ويمكن استخدامه مباشرة ولا يوجد تاريخ محدد لمبلغ الاسترداد النقدي لاستخدامه مرة أخرى وتحصل على الاستيرداد النقدي في كل المتاجر ما عدا بعض أنواع العمليات والمتاجر المحددة حسب شروط وأحكام المنتج.