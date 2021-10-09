نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل القدوم للمملكة عبر منصة قدوم السعودية للمقيم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل القدوم للمملكة عبر منصة قدوم السعودية للمقيم دعت الجوازات السعودية جميع المسافرين، غير السعودين إلي تسجيل لقاحهم إلكترونيا، من خلال بوابة قدوم قبل وصولهم المملكة، عن طريق الرابط الرسمي علي موقع جوازات مقيم، بالإضافة إلي تقليل وقت الانتظار في المنافذ للدخول إلي المملكة، والتسجيل لمن تم تطعيمهم أو لم يتم التطعيم، للتسجيل في مقيم، ويشمل تسجيل المواطنين مواطني مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة ومرافقيهم، للحفاظ علي سلامة الجميع مقيمين ومواطنين، تأكيدا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة، وأكدت الصحة علي ضرورة دقة البيانات المسجلة علي المنصة. بوابة مقيم تسجيل اللقاح رابط التسجيل القدوم منصة مقيم من خارج المملكة

رابط تسجيل القدوم للمملكة عبر منصة قدوم السعودية للمقيم

ردا علي الاستفسارات حول المنصة الإلكترونية، التي يقوم المواطنين والمقيمين التسجيل فيها، للحصول علي اللقاحات، وهى منصة خاصة لتسجيل اللقاح، الزوار أو دول الخليج.

فالمواطنون والمقيمين تسجيل اللقاح من خلال بوابة التطعيم الخارجية. الزوار أو دول الخليج عبر منصة مقيم الإلكترونية بالمملكة. ثم يجب التسجيل قبل 72 ساعة من الوصول. وعند الضغط للتسجيل للقدوم تذكر زائر محصن، غير محصن، مقيم محصن، مقيم غير محصن.

البوابة الخارجية للتطعيمات للمواطنين والمقيمين

هناك تعليمات كثيرة علي مقدم الطلب، يجب مراعاتها، وتفادي رفض الطلب:

التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة. يشترط وجود هوية وطنية، أو اقامة للوافدين. المستندات المدخلة بصيغة PDF، ولا يتجاوز حجمها 1 ميجا. التأكد من مطابقة الشهادة، وتكون البيانات الشخصية واضحة، وصادرة بالانجليزية أو العربية أو الفرنسية، أو بترجمة عربية معتمدة. ثم أيضا الشهادة تحتوي علي اسم اللقاح وتاريخه ورقم التشغيل. المستندات المرفقة، صورة من جواز السفر، صورة من شهادة التطعيم. لا يمكن التقدم للطلب وهناك طلب قائم. ثم يستغرق تنفيذ الطلب 5 أيام عمل.

اللقاحات المعتمدة داخل وخارج المملكة

فاي يزر بوينتك (Pfizer-BioNTech). موديرنا (Moderna). أكسفورد استرازينيكا (Oxford-Astrazeneca). جانسن (Janssen).

أما اللقاحات المعتمدة للدخول إلي المملكة:

فاي يزر بوينتك (Pfizer-BioNTech). موديرنا (Moderna). أكسفورد استرازينيكا (Oxford-Astrazeneca). جانسن (Janssen). سنيو فارم (Sinopharm). سينوفاك (Sinovac).

يشترط جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة، ثم تحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض الطلب، حسب ماتراه مناسبا.

توضيحات من هيئة الطيران المدني

يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم، المرافقين اقل من 18 سنة حجر صحي منزلي 5 أيام، ثم من أتم 18 عام في اليوم الخامس اجراء فحص كرونا، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة. أما غير المحصنين من المرافقين، الذي أتم 18 سنة فيما فوق، تطبيق الحجر الصحي حسب ما حددته وزارة الصحة. ثم يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوفرة بالمملكة، ويحصل علي جرعة منشطة من اللقاحات المتوفرة بالمملكة. م عدلت هيئة الطيران المدني الحجر الصحي، المنزلي للمواطنين والمواطنات، غير المحصنين الحجر مدة 5 أيام، ويتم فحص كرونا في اليوم الخامس. شددت الهيئة العامة للطيران المدني، على أن التعليمات تمنع دخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات، والمنشآت الحكومية والخاصة، واستخدام وسائل النقل العام، دون استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة.

منصة قدوم الإلكترونية والتسجيل بها

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة، بوابة مقيم، لتمكن المسافرين الراغبين في العودة إلي المملكة، تسجيل جميع البيانات الخاصة فيرس كرونا، التقديم والتسجيل عبر بوابة مقيم قبل الدخول للملكة، قبل 72 ساعة، والفئات المستفادة من التسجيل:

زائر محصن. ثم غير محصن. مقيم محصن. مقيم غير محصن. زائر لأغراض العلاج. عمالة منزلية مصاحبة للمواطنين.

طريقة التسجيل في منصة قدوم