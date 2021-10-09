شروط كفالة موظف حكومي لشخصين في بنك التنمية الاجتماعية 1443

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شروط كفالة شخصين لموظف حكومي في بنك التنمية الاجتماعية 1443، حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك الخدمية داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلاله يتمكن جميع المواطنين الحصول على بعض من المنح المالية التي يتم تقديمها من خلال تمويل المشروعات الصغيرة من خلال شروطه الميسرة، حيث يعمل بنك التنمية الاجتماعية دائماً الي تقديم يد المساعدة لكل من محدودي الدخل من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على القروض الميسرة من البنك، وأصبح متوفر لجميع المواطنين من الموظفون أن يستفيد من النظام الخاص بالكفالة، ولكن يجب أن يتعرف كل شخص علي الشروط الخاصة بكفالة شخصين للموظف الحكومي من خلال بنك التنمية الاجتماعية.
شروط كفالة الموظف لشخصين داخل المملكة
أصبح الآن باستطاعة كل موظف حكومي في حالة حصوله علي تمويل واحد من بنك التنمية الاجتماعية أن يكفل شخص واحد، أما في حالة حصوله علي بعض من التمويلات الشخصية الميسرة فيمكن أن يقوم بكفالة شخصين، ولكن من خلال توافر الشروط التالية:
- يجب أن يتم إحضار كفيل موظف بأي جهة من الجهات الحكومية وأن يكون الموظف على رأس قوة العمل.
- يشترط أن يكون الشخص قادراً لسداد كافة الالتزامات المالية حتي يتم التأكد من قدرة الشخص على الكفالة.
- في حالة تعثر العميل عن دفع أقساط التمويل أو التأخر عن السداد لدي البنك فيتم استقطاع القيمة التي تم تحديدها للقسط الشهري من الشخص الكفيل.
شروط التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية
حدد بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط العامة التي يجب أن تسرى علي جميع العملاء من أجل ضمان سداد العملاء لأقساط التمويل الشخصي الذي يتم الحصول عليه، ومن هذه الشروط:
- العمر الخاص بالمتقدم للتمويل يجب أن لا يقل عن 21 عام وأن لا يزيد عن عمر 61 عام حتي نهاية التمويل الذي يتم الحصول عليه.
- يجب أن لا يتعدى عمر العميل المتقدم للحصول علي التمويل عن 70 عام.
- العمر الخاص بأي كفيل يجب أن لا يزيد عن 55 عام.
- بنك التنمية الاجتماعية يقوم بتحديد نصيب الفرد من كل أسرة من خلال حساب دخل الأسرة الإجمالي بقسمته على عدد الأفراد، وعند وصول نصيب الفرد الي ما يزيد عن 2,000 ريال سعودي فلن يتم الموافقة للحصول علي التمويل.
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