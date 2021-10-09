موعد اجازة المولد النبوي 1443 في السعودية ومظاهر الاحتفال بالتفصيل

موعد اجازة المولد النبوي 1443 في السعودية ؛ مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي يزداد السؤال عن الاجازة، باعتباره أحد أعظم المناسبات التي تحل على جميع المسلمين في كل بقاع العالم، حيث أن الجميع ينتظر تلك المناسبة للاحتفال بها، ويتم فيها تعطيل كل الهيئات الحكومية والخاصة، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على موعد الاجازة الرسمية للمولد النبوي 1443 في السعودية.

موعد اجازة المولد النبوي 1443 في السعودية

ولد النبي محمد ﷺ في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وسمي هذا العام باسم عامل الفيل، وفي كل عام يحتفل جميع المسلمون في كل بقاع العالم بهذه المناسبة العظيمة.

ويتم فيها تعطيل العمل سواء أكان في الهيئات الحكومية أو الخاصة، مع العلم أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر ابتهاجًا لتلك المناسبة.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة السعودية أنه تقرر إعطاء إجازة يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر أكتوبر 2021، مدفوعة الأجر لكل العاملين بالهيئات الحكومية والشركات الخاصة، والمؤسسات التعليمية.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف