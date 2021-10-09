خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة لسنة 1443

منصة ابشر واحدة من المنصات الرقمية التي تقدم الخِدْمَات للمواطنين السعوديين والمقيمين وتوفر الوقت وتجنب الازدحام حيث إن بوابة ابشر قد أتاحتها من قبل وزارة الداخلية ومن ضمن الخِدْمَات التي تقدمها هذه المنصة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة أو برقم الهُوِيَّة أو رَقَم الإقامة، أو الاستعلام برقم اللوحة، وفي هذا التقرير سوف نوضح خطوات الاستعلام في السطور القادمة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

تعد هذه خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية قد تم فرضها من قبل إدارة المرور العامة التابعة للمملكة السعودية:

اذهب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية. انقر على خِدْمَات الأفراد ثم سجل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على كلمة الخِدْمَات المرورية ثم حدد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. ثم اكتب رَقَم المخالفة والمعلومات المطلوبة انقر على زر الاستعلام. سوف يتم عرض كل التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية. وبذلك تكون قد أتممت عملية الاستعلام عن مخالفة مرورية برقم المخالفة.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة.

انتقل إلى الموقع الرسمي ل منصة ابشر كما ذكرنا من قبل. سجل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة. اكتب رمز التحقق المرء في الخانة الخاصة به. من القائمة انقر على تبويب الخِدْمَات الإلكترونية ثم حدد الاستعلام عن الخدمات المرورية. ثم انقر على كلمة خِدْمَات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رَقَم اللوحة ثم اكتب رَقَم اللوحة في المربع المخصص له وفي النهاية سوف يتم عرض البيانات المتعلقة وبالسيارة المستعلم عنها

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

موقع منصة ابشر (https://www.absher.sa/portal/landing.html) بعد الانتهاء من تسجيل الدخول كما ذكرنا سابقا ولكن على الخدمات الإلكترونية. ثم حدد زر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية ثم اضغط على الاستعلام برقم الهوية الشخصية. اكتب الرمز المرئي الذي يعرض على الشاشة في المربع المخصص له. سوف يتم ظهور المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات التي حصلت عليها السيارة برقم الإقامة

بعد التسجيل الدخول على الموقع كما ذكرنا من قبل. انقر على كلمة الخدمات الإلكترونية ثم حدد خدمة المخالفات المرورية. اضغط على خدمه الاستعلام برَقَم الإقامة ثم اكتب رقم الإقامة. اكتب الرمز المرئي في المربع المخصص له. وبعد ذلك انقر على كلمة الاستعلام يتم عرض البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

في النهاية قد تعرفنا على خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة ورقم اللوحة وبرقم الإقامة وأيضا برقم الهوية.