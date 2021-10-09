إعفاء مصرف الراجحي للمواطنين المتعثرين والمتضررين من سداد الأقساط وطريقة التقديم

طلب إسقاط قرض من بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين والذي يقدم تمويلات مختلفة تناسب جميع الأفراد والأسر وتكون وفقا الشريعة الإسلامية ولا يخالفها تماما، فقد يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويتم الموافقة الفورية عند طلب التمويل، ويتميز مصرف الراجحي بخدمة إعفاء الأقساط المتبقية وهي من المشاكل الرئيسية لكثير من المواطنين المتعثرين في سداد القروض التي أخذوها من البنك، حيث يتواجد في البنك خدمة إعفاء مصرف الراجحي وذلك بشروط مسيرة يجب توافرها للموافقة علي طلب الإعفاء، لذلك نقدم مميزات وخطوات التقديم طلب الإعفاء من سداد قيمة قرض مصرف الراجحي.

مميزات مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المتنوعة والتي تناسب جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، فهو من اهم وأفخم البنوك المتميزة للغاية والذي يقبل علية الكثير من المواطنين داخل المملكة ويسير علي المواطنين تمويلات وتسهيلات كثيرة، والذي أسسها الشيخ صالح الراجحي وتم تأسيسه عام 1957م، ويتميز مصرف الراجحي بتقديم تمويل إسلامي متطابق مع الشريعة الإسلامية وانه يقوم بتقديم الكثير من القروض المتنوعة مثل تمويل بدون وظيفة وتمويل بدون تحويل الراتب وتمويل النساء وتمويل الأسرة، ويقدم مصرف الراجحي خدمات لا حصر لها منها خدمة إعفاء سداد التمويل لعملاء المصرف المتضررين والمتعسرين في سداد باقي الأقساط اللذين يعانون من مشاكل مادية مفاجئة، ويتواجد له فروع كثيرة داخل المملكة العربية السعودية ويمكن التقديم طلب الإعفاء عبر شبكة الإنترنت.

كيفية التقديم علي طلب سداد باقي الأقساط المتبقية من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي هذه الخدمة لتسهيل علي فئة معينة من المواطنين، وهناك مجموعة من الخطوات علي راغبي