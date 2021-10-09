نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة مطلوب والتقديم على وظائف موسم الرياض 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب فعاليات موسم الرياض 2021 يبحث المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل و التقديم في وظائف موسم الرياض عبر دخول منصة مطلوب، حيث أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات موسم 2021 في 20 أكتوبر الجاري، وقد أعلن المستشار تركي آل شيخ عن فعاليات موسم الرياض بما يشمله من احتفالات ومهرجانات ومفاجآت أخرى كثير غير مسبوقة، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل التي تصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، يستطيع المواطنين التقديم عليها من خلال منصة مطلوب.

وظائف موسم الرياض

تستعد المملكة العربية السعودية بشكل عام، ومدينة الرياض بشكل خاص لحدث عظيم وهو موسم الرياض 2021، الذي يشهد فعاليات واحتفالات ومهرجانات لا مثيل لها، بالإضافة إلى الإعلان عن وظائف موسم الرياض المتاحة أمام جميع المواطنين، وذلك من خلال التسجيل في منصة مطلوب، التي تمكن المواطنين من المشاركة في مواسم وأحداث المملكة العربية السعودية، من خلال الخطوات التالية:

دخول منصة مطلوب. انقر على خيار تسجيل جديد. انتقل إلى صفحة البيانات. حدد نوع المستخدم ثم أدخل بيانات الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. انقر على خيار تسجيل جديد منصة مطلوب. أدخل رمز التفعيل المرسل عبر رقم الجوال. انقر على خيار تأكيد. انتقل إلى عناصر المشاركة في فعاليات موسم الرياض 2021. اضغط على إضافة عنصر أو أكثر.

التسجيل في منصة مطلوب

يساهم التسجيل في منصة مطلوب في أسبقية معرفة الأحداث والفعاليات قبل الآخرين، كذلك يتيح للمستفيد أولوية التقديم على المشاركات والوظائف، ولا يتطلب التقديم على وظائف موسم الرياض عبر منصة مطلوب إرفاق الوثائق والمستندات، ولكن بعد القبول في الوظيفة تحتاج إرفاق المستندات الرسمية إلى جهات العمل المختصة، التي تختلف فيما بينها في الأوراق والمستندات وشروط العمل.

موعد موسم الرياض 2021

من المقرر إطلاق فعاليات موسم الرياض للعام الحالي في 20 أكتوبر 2021، حيث ستقام في 14 مدينة متفرقة بالسعودية، بحيث تضم 7500 فعالية تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه، ويقوم على التنفيذ السعوديين الذين يعتمدون على عناصر الإبهار والتشويق وجذب المشاركين بالفعاليات غير المسبوقة، والهدف من ذلك هو تحويل مدينة الرياض إلى وجهة سياحية جذابة للزوار، وتشجيع صناعة الترفيه، وخلق فرص عمل جديدة من خلال طرح وظائف موسم الرياض، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة العائد الاقتصادي.