موعد نزول الدفعة 47 من حساب المواطن  بعد ساعة واحدة جاري دعم أرصدة المواطنين

الآن موعد نزول الدفعة 47 من حساب المواطن. تعد الدفعة المنتظرة من برنامج حساب مواطن لشهر أكتوبر الجاري هي الدفعة النقدية رقم 47 التي يتم صرفها للمواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق حساب المواطن.

اليوم موعد نزول الدفعة 47 من حساب المواطن

وتعتبر منظومة حساب المواطن من أحدي أهم التطبيقات الصادرة ضمن فعاليات 2030 التي تسعي لتحسين مستوي معيشة المواطن ومساعدة الأسر محدودة الدخل وأيضا منخفضي الدخل في ارتفاع مستوي المعيشة وتحسين قدراتهم وتيسير ظروفهم المادية لمواكبة الحياة ومتطلباتها. لذلك نلاحظ في هذه الأيام من كل شهر تزداد نسب البحث عن موعد نزول دفعة حساب المواطن التي ينتظرها الكثيرون. تم تحديد يوم ثابت من كل شهر لصرف دفعة حساب المواطن وهو اليوم العاشر من كل شهر إلا إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة رسمية فيتم تقديمه أو تأخيره بيوم واحد فقط علي الأكثر. ولذلك فموعد نزول حساب المواطن شهر أكتوبر سيكون اليوم 10 من أكتوبر 2021 الموافق 4 ربيع أول. ويعتبر الآن جاري الدفع في أرصدة المستحقين بالدفعات.

كيفية الاعتراض علي أهلية حساب المواطن

قبل البدأ في صرف الدفعات النقدية من برنامج حساب المواطن في الموعد المحدد لها من كل شهر يتم أعلان نتيجة أهلية استحقاق الدفعات النقدية. ويتعرض بعض المواطنون علي نتيجة هذه الأهلية فيسمح لهم بتقديم طلب للاعتراض علي أهلية حساب مواطن بعد مرور 5 أيام من تاريخ نزول الدفعة ويكون ذلك متاحا لمدة 90 يوما من تاريخ ظهور نتيجة الأهلية أي لمدة 3 شهور كاملة. ويتم تقديم طلب الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة حساب المواطن. كما يمكن للشخص المتقدم بالاعتراض متابعة طلبة عبر نفس البوابة. ويتم بحث الاعتراض بكل دقة وفي حال استحقاق المواطن للدفعة بيتم ايداعها في حسابه علي الفور.

خطوات تعديل البيانات علي موقع حساب المواطن

تناشد المنظومة دائما المواطنون المشتركون في حساب مواطن بتعديل بياناتهم أول بأول خاصة بيانات الدخل حتي يتمكن البرنامج من حساب قيمة الدفعة النقدية المستحقة لهم وصرفها في موعدها المحدد ويتم تعديل تلك البيانات باتباع الخطوات الأتية: