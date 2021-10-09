اليوم نزول حساب المواطن الدفعة 47 لشهر أكتوبر وبالخطوات تحديث البيانات بحساب مواطن

اليوم نزول حساب المواطن الدفعة 47. حساب المواطن هو برنامج تدعمه المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر من منخفضي الدخل أو محدودي الدخل لتحسين مستوي المعيشة الخاصة بهم والقدرة علي مواكبة متطلبات الحياة. ولا يتم صرف هذه الدفعات النقدية إلا لمن تنطبق عليهم شروط صرف حساب المواطن وهي شروط محددة وثابتة ويتحدد من خلالها قيمة الدفعة النقدية من برنامج حساب المواطن. ويتم الإعلان كل شهر عن أهلية الحصول علي الدفعات النقدية كما يمكن للمواطن تقديم اعتراض علي الأهلية أو تقديم اعتراض علي قيمة الدفعة النقدية المقدمة من برنامج حساب المواطن.

اليوم نزول حساب المواطن الدفعة 47 لشهر أكتوبر

يعرف برنامج حساب المواطن بنزول دفعاته النقدية في يوم 10 من كل شهر إلا في حالة مصادفته ليوم عطلة رسمية فيتم ترحيله ليوم أو تقديمه ليوم واحد فقط ليصادف في تلك اللحظة يوم 9 أو يوم 11 في الشهر. ونظرا لهذا الشهر فان موعد نزول دفعة حساب مواطن 47 هو اليوم الموافق 10 أكتوبر و4 من ربيع أول. والآن جاري دعم أرصدة المواطنين بالدفعات المستحقة لكل منهم حتي يتمكنن من الصباح الباكر من صرف دفعة حساب مواطن النقدية.

الاعتراض علي أهلية حساب مواطن

قبل الإعلان عن موعد نزول دفعة حساب مواطن بأيام قليلة يتم الإعلان عن نتيجة أهلية المواطنين لصرف هذه الدفعات. ويتابع المواطنون نتيجة الأهلية عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن. وفي حالة الرغبة في الاعتراض علي نتيجة الأهلية يتمكن المواطن من تقديم طلب أعتراض عبر صفحة حساب المواطن الإلكترونية بعد 5 أيام من صرف الدفعات ويستمر توقيت تقديم الاعتراض لمدة 3 شهور متتالية. كما يمكن للمواطن متابعة طلب أعتراضه عبر نفس الصفحة الخاصة بحساب المواطن.

تحديث بيانات حساب المواطن

يجب علي كل مواطن مشترك في البرنامج تحديث بياناته حتي تتمكن المنظومة من صرف قيمة الدفعة المناسبة بمستواه وحالاته المادية ويمكن تحديث البيانات باتباع ما يلي: