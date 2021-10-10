بدون كفيل 2 مليون ريال مع برنامج سداد المديونية من بنك البلاد

بدون كفيل الآن بالمملكة حيث يستطيع العميل الراغب في الحصول على برنامج سداد المديونية من أجل تسديد ديون بنك آخر الحصول على تمويل سداد المديونية بقيمة ربما تصل إلى 2 مليون ريال سعودي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا التمويل أيضاً يحصل العميل المتقدم على جميع خدمات ومزايا التعامل مع بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

شروط تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد

قرض سداد المديونية من بنك البلاد متوفر دون الحاجة لكفيل وأيضاً بالتقسيط الميسر حتى 60 شهر وأيضاً دون أن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك شروط بسيطة وضعتها بنك البلاد من أجل الحصول على تلك التمويل وهي

يشترط أن يكون للعميل المتقدم حساب جاري لدى بنك البلاد.

يشترط أيضاً أن يكون العميل المتقدم بطلب برنامج سداد المديونية عمره لا يقل عن 21 عام.

كذلك لابد أن يقوم الراغب في الحصول على تمويل سداد المديونية بتحويل راتبه لدى بنك البلاد.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم يعمل لدى أحد الشركات المعتمدة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد أن يكون يعمل لدى أحد القطاعات بالمملكة العربية السعودية.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

مزايا تمويل سداد المديونية لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

صمم برنامج سداد المديونية بتقنيات مالية حديثة وأيضاً بمزايا تلبى احتياجات العملاء المختلفة وتتمثل مزايا تمويل سداد المديونية في الآتي

تمويل سداد المديونية لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز تمويل سداد المديونية أيضاً بفترة سداد ميسرة ربما تصل إلى 60 شهر.

يستطيع العميل المتقدم السداد المبكر في أى وقت أثناء فترة التمويل.

تمويل سداد المديونية من بنك البلاد يعطي للعميل ميزة أنه يستطيع تأجيل سداد قسط كل عام.

كذلك يتميز تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بأنه لا يشترط وجود كفيل.

يحصل العميل الراغب في طلب تمويل المديونية على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

يستطيع أيضاً العاملين بالبنوك طلب برنامج سداد المديونية من بنك البلاد.

أيضاً يستطيع العميل الحصول على تمويل إضافي.

خطوات طلب تمويل سداد المديونية من بنك البلاد

كل ما يحتاجه العميل الراغب في طلب تمويل سداد المديونية هو الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البلاد ثم الدخول على رابط تمويل سداد المديونية وأيضاً اختيار طلب التمويل وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على تمويل سداد المديونية من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.