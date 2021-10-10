سيارة أحلامك بدون كفيل وبدفعات مجدولة حتي 60 شهر بشروط سهلة

سيارة أحلامك بدون كفيل ، برنامج تمويل السيارات بالتقسيط علي دفعات مجدولة تصل حتي 60 شهر ، أحد برامج التمويل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي ، كما توفر الشركة هذا البرنامج بهامش ربح تنافسي ، كما تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل الفرصة للمواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين أيضاً الاستفادة من تمويل السيارات المتاح لدي الشركة بأسهل الشروط وأبسط المتطلبات ، وسوف نستعرض في هذا المقال أهم الإمتيازات التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي الشركة ، كما سوف نوضح في هذا المقال الشروط التي حددتها الشركة والواجب توافرها للحصول على تمويل السيارات بدون كفيل ولا ضمانات من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية

برنامج تمويل السيارات مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل أو ضامن.

لا يشترط أن يكون طالب التمويل موظف لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة البرنامج التمويلي بهامش ربح تنافسي.

مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

تتيح شركة اليسر لطالب التمويل إمكانية الاستفادة من جدولة الدفعة حتي 24 شهر إضافي.

يمكن لطالب التمويل شراء السيارة التي يرغب بها من شبكة واسعة من المعارض والوكالات في المملكة العربية السعودية.

تقوم شركة اليسر من خلال هذا البرنامج بتمويل السيارات المستعملة.

الشروط الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل