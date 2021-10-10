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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السعودية Vs الصين” رابط حجز تذاكر منصة مكاني makani.com.sa لحضور المباراة يوم الأحد في المقال التالي
رابط حجز تذاكر منصة مكاني makani.com.sa حيث تم فتح باب الحجز الإلكتروني بالمنصة الرياضية الرقمية للمباراة المقبلة التي يشارك فيه الفريق الوطني في تصفيات كاس العالم في مونديال قطر 2022، وتقوم شركة سبل للشحن والتوصيل بتسليم التذاكر المحجوزة إلى المنزل مباشرة قبل موعد المباراة والذي تقرر له أن يكون في 12 أكتوبر المقبل.
“السعودية Vs الصين” رابط حجز تذاكر منصة مكاني makani.com.sa لحضور المباراة 12 أكتوبر
أعلنت وزارة الرياضة فتح باب الملاعب من جديد لاستقبال الجمهور السعودي الراغب في تشجيع الفرق المحببة إليه، حيث أعلنت وزارة الصحة تراجع كبير في الوضع الوبائي للبلاد وتلقيح الأعداد الأكبر من فئات الشعب المختلفة، كما تم إصدار القوانين بعدم السماح لحضور المؤسسات والهيئات بالمملكة إلا بشهادة الحصول على جرعتي كرونا، وقد أعلنت وزارة الرياضة أيضا حضور الجماهير لتشجيع الفرق في ملاعب المملكة بشرط اتباع القوانين والإجراءات المطلوبة والحجز المسبق للتذاكر عبر المنصة الرقمية مكاني.
إجراءات حضور المباريات السعودية الجديدة
أعلنت وزارة الرياضة العديد من الإجراءات الجديدة التي يجب اتباعها لجميع مرتادي الملاعب:
- حجز التذاكر إلكترونيا مسبقا والدفع الإلكتروني أيضا.
- حضور المباراة مع التذكرة والجلوس بالمكان المخصص والمحدد من قبل.
- يقوم المشجع بإحضار الهوية الوطنية وشهادة الحصول على لقاح كرونا قبل الدخول.
- الالتزام بالقوانين العامة للجمهور في حضور المباريات.
|المباراة
|مباراة السعودية والصين
|البطولة
|تصفيات كاس العالم لمونديال قطر 2022
|الموعد والتوقيت
|12 أكتوبر 2021
|الملعب
|ملعب الملك عبد الله في جدة
|القنوات الناقلة
|SSC السعودية
مباراة السعودية والصين
في إطار المباريات التي تأتي في تصفيات الفرق لحضور الفرق المتأهلة إلى مونديال قطر العام المقبل 2022 وقد قام الفريق الوطني بالتحضر جيدا للقاء نظيره الصيني، حيث تم حضور التدريبات والتمرن بشكل مكثف لهذه المباراة الهامة، وكان قرار وزارة الرياضة بحضور الجماهير صائبا لرفع الروح المعنوية للاعبين بالفريق الوطني، وتقرر أن تقام المباراة في يوم 12 من أكتوبر الجاري على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة.
كيفية حجز تذكرة منصة مكاني
- يقوم الراغب في الحصور بانتظار فتح باب الحجز.
- يتم الدخول مباشرة على منصة مكاني الإلكترونية.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة “شراء التذاكر”.
- يبدا المستخدم بكتابة بياناته كاملة.
- يقوم باختيار سعر التذكرة وطريقة الدفع الإلكترونية المناسبة له.
كيف أقوم بشراء تذكرة
- تبدا الخطوات بالدخول على رابط منصة تذاكر.
- يقوم المستخدم بمتابعة الخيارات.
- يبدا بتسجيل الحجز بالبريد الإلكتروني.
- كما يتم تحديد الفاعلية واختيار المقاعد الخاصة.
- يتم الدفع من خيار الدفع عبر المنصة الآمنة.
“السعودية Vs الصين” بدا منذ أمس السبت الدخول على رابط حجز تذاكر منصة مكاني makani.com.sa لحضور المباراة يوم الأحد بين فريقي السعودية والصين والتي تأتي ضمن تصفيات مباريات كاس العالم والتي تقام في قطر العام المقبل، حيث تقرر أن تقام الأحد 12 أكتوبر 2021 على ملعب الملك فهد في جده في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.
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