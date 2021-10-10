نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم الريفي تنمية مستدامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف تسجيل دخول ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص طريقة التسجيل في دعم ريف عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف ، فهناك الكثير من العمليات البحثية عبر المحرك الشهير جوجل من قبل كافة المواطنين في المملكة السعودية ممن يرغبون في الاستفادة من برنامج الدعم الريفي، لذلك نختص في هذا المقال رصد وتقديم رابط دعم ريف تسجيل دخول ، بالإضافة إلى شرح طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وكافة المواطنين المزارعين في المملكة السعودية ممن يرغبون في الاستفادة من البرنامج.

التسجيل في دعم ريف

التسجيل في دعم ريف ، أوضح البرنامج أنه يأتي ضمن رؤية المملكة السعودية 2030، وله عدد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال تقديم الدعم الريفي لكافة المزارعين في المملكة السعودية، حيث يأتي برنامج دعم ريف، وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن الهدف الرئيسي لبرنامج الدعم الريفي هو تحسين القطاع الريفي الزراعي في المملكة وزيادة الكفاءة والإنتاج، وهو موضوع وضع اهتمام كبير جداً.

وتم إطلاق بوابة ريف للتسجيل والاستفادة من كافة الدعم المُقدم منذ فترة ليست كبيرة، وتم فتح واستقبال طلبات التسجيل في الدعم الريفي عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف لكافة القطاعات في المملكة السعودية منهم تخصص تربية النحل والآخرين ممن هم مسؤولين عن إنتاج اللبن والمسؤولين عن إنتاج الورد والمحاصيل الأخرى البعلية والفاكهة.

شروط التسجيل في دعم ريف

يُشترط أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

يُشترط أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

يُشترط ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يُشترط ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

يُشترط ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريالاً.

يُشترط ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

يُشترط تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

يُشترط الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

يُشترط أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية .

يُشترط استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

يُشترط رفع الطلب على المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف بعد استيفاء الشروط.

يُشترط حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل في دعم ريف

من خلال ما نسعى لتقديمه نرصد لكم الآن فيديو توضيحي يشرح طريقة التسجيل في الدعم الريفي بالخطوات الصحيحة عبر بوابة دعم ريف تسجيل دخول، ونود أن ننوه عليكم أنه يجب إتباع تلك الخطوات إذا كنتم ترغبون في التسجيل في الدعم الريفي ، تسجيل دعم ريف بوابة الدعم الريفي تسجيل الدخول في السعودية، وإليكم الفيديو التالي:

رابط بوابة دعم ريف تسجيل دخول

يُمكنكم التسجيل في دعم ريف من خلال رابط تسجيل دخول بوابة ريف ، كما يُمكنكم معرفة المزيد من المعلومات من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لدعم ريف، في حين عليكم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو أعلاه لإتمام عملية التسجيل في الدعم الريفي، وجدير بالذكر أن برنامج الدعم الريفي يستهدف بعض من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع في المملكة السعودية.