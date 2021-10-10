نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تليفون حساب المواطن المجاني للشكاوى 1443 رابط صوتك مسموع بوابة ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض رقم تليفون حساب المواطن 1443 المجاني لتقديم لتقديم شكوى على نتائج الأهلية والحصول على استفسارات تتعلق ببرنامج الدعم الحكومي، حيث يوفر برنامج حساب المواطن عدداً لا بأس به من القنوات الرسمية للتواصل مع خدمة العملاء منها ما هو إلكترونياً والأخر هاتفياً عن طريق الجوال، وقد أطلق البرنامج حساب المواطن صوتك مسموع الخدمة الإلكترونية التي تتيح أمام المستفيد إمكانية التواصل مع خدمة العملاء لحساب المواطن عن طريق البوابة الإلكترونية، والهدف منها هو تطوير مستوى التفاعل مع مستفيدي البرنامج وسرعة تلبية طلباتهم، ومن خلال ثقفني نوفر القنوات المجانية الرسمية للتواصل مع برنامج الدعم الحكومي، إلى جانب رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يمكنكم التعرف على موعد صرف حساب المواطن 1443.

رقم تليفون حساب المواطن المجاني للشكاوى 1443

أتاح برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية أربعة قنوات رسمية لاستقبال الاتصالات والاستفسارات والرد على شكاوى المستفيدين والمستفيدات التي تتعلق بعملية التسجيل في حساب المواطن أو المشاكل التي من المحتمل أن تواجه المتقدم أو المستفيد عند تقديم اعتراض على القيمة المستحقة.

وكذلك في حال كان مشاكل تتعلق بالأهلية أو المدفوعات، كما يمكنك من خلال القنوات الرسمية لبرنامج حساب المواطن تقديم شكوى في موظف تابع لبرنامج حساب المواطن قد تسبب لك في إزعاج، ويمكنكم التعرف على القنوات الرسمية المتاحة للتواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال التالي:

رقم حساب المواطن الموحد مركز الاتصال ( 19912 ).

). خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن (ca.gov.sa).

خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (citizen care).

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443

يتم الحصول على مبالغ الدعم المقدمة من برنامج حساب المواطن السعودي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن طريق التسجيل أولاً في برنامج الدعم عبر بوابة البرنامج الإلكترونية، ويجب العلم أن البرنامج قد أوقف استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن وفقاً للتعديلات التي أقرها البرنامج على ضوابط الدعم.

حيث أتاح حساب المواطن تسجيل جديد منذ أن تم إطلاقه في ديسمبر لعام 2017م، وحتى الدفعة الثامنة والعشرون لشهر مارس 2020م لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستقبل البرنامج حالياً طلبات إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، فمن يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في برنامج الدعم الحكومي أو طريقة التسجيل في حساب المواطن جديد خطوة بخطوة من خلال شرح كامل مفصل، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

حاسبة حساب المواطن التقديرية 1443

قبل البدء في تقديم شكوى على المبالغ المستحقة المقدمة من حساب المواطن 1443، فيجب أولاً التأكد من أن المبلغ الموجود في البوابة هو نفس المبلغ المودع في الحساب البنكي، ثم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة، وفي حال وجود اختلافاً في القيمة المستحقة والمبلغ المودع، فيمكن تقديم اعتراض حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن.

كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد من خلال الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن 1443 المرفق بالمقال، ويمكنكم التعرف على طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن للتعرف على القيمة المستحقة من خلال التالي:

طريقة تقديم شكوى حساب المواطن السعودي

يتيح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية تقديم شكوى على القيمة المستحقة من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وذلك في حال كان هناك اختلافاً في المبلغ المودع مع ناتج حاسبة حساب المواطن الإلكترونية، وذلك بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع دورة الاستحقاق، ويمكنكم التعرف على خطوات تقديم الشكوى من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

مواعيد استقبال الاتصالات عبر رقم تليفون حساب المواطن

يتم استقبال اتصالات المواطنين عبر جوال حساب المواطن أو رقم تليفون حساب المواطن 1443 خلال مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ من الأحد إلى الخميس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، كما يتم استقبال الطلبات عبر خدمة حساب المواطن صوتك مسموع أو عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية على مدار اليوم.

أما عن حساب المواطن خدمة العملاء “تويتر”، فيتم استقبال الطلبات على مدار الساعة باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، وقد أعلن برنامج حساب المواطن بشكل رسمي عن الانتهاء من إيداع كافة المخصصات لشهر يناير ضمن الدفعة الثامنة والثلاثون في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات، كما أعلن عن تفاصيل دورة الاستحقاق التي جاءت كالتالي:

مبالغ دعم المستفيدين (1.9 مليار ريال).

تعويضات الدفعات السابقة (15 مليون ريال).

عدد المستفيدين والتابعين (10.7 مليون مستفيد).

تحصل على الدعم الكامل نسبة (78% مستفيد).

صرف حساب المواطن يونيو 2021

تم الإعلان رسمياً من جانب برنامج حساب المواطن عن الانتهاء من إيداع كافة مخصصات الدفعة الـ43 لشهر يونيو الجاري، وقد أوضح البرنامج تفاصيل الدفعة الحالية، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

مبالغ دعم المستحقين بلغت 1.9 مليار ريال.

تعويضات الدفعات السابقة بلغت 39 مليون ريال.

بلغ عدد المستفيدين والتابعين 10.5 مليون.

نسبة 77% تحصلت على الدعم الكامل.

ومن يرغب في التواصل مع البرنامج، يمكنه ذلك من خلال الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن خلال مواعيد العمل الرسمية.

نزول حساب المواطن أكتوبر 2021

تم الإعلان من جانب برنامج حساب المواطن رسمياً مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021م عن البدء في إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر الجاري لكافة المستفيدين أصحاب الطلبات المكتملة، ويستمر البرنامج في إيداع حساب المواطن بالحسابات البنكية على مدار اليوم حتى يتم الانتهاء من إيداع كامل المستحقات.

وقد أصبح بإمكانكم الآن الإطلاع على القيمة المستحقة للمستفيد من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية المتاحة عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية التي يمكنكم الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ويتم التواصل مع البرنامج من خلال الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن 1443 في أوقات العمل الرسمية.

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