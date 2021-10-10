نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني 1443 خدمة صوتك مسموع ورابط تسجيل جديد ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رقم حساب المواطن المجاني 1443 مركز الاتصال الموحد للشكاوى وتقديم استفسارات حول حساب المواطن السعودي، حيث أطلق برنامج حساب المواطن العديد من وسائل وقنوات التواصل مع خدمة العملاء التي يبحث عنها العديد من الأشخاص وعلى رأسهم هاتف حساب المواطن أو مركز الاتصال الموحد، وقد تم الإعلان رسمياً من جانب المتحدث الرسمي عن عدد الطلبات التي تمت معالجتها بواسطة خدمة عملاء حساب المواطن 1443، ومن خلال الإحصائية المعلن عنها اتضح جلياً أن رقم تليفون حساب المواطن هو الوسيلة الأكثر استقبالاً للشكاوى والاستفسارات، ويمكنكم التعرف على موعد حساب المواطن أو التعرف على تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة القادمة بعد أن زادت الاستفسارات حول متى حساب المواطن ينزل في حسابات المستفيدين البنكية الآن.

رقم حساب المواطن المجاني 1443 للشكاوى

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة برنامج وطني وهو حساب المواطن 1443، والهدف منه هو حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع حدوثه جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، حيث يتم من خلاله تقديم بدلاً نقدياً بصورة مباشرة عن طريق تحويل المستحقات إلى حسابات المواطنين والمواطنات البنكية.

ومن أجل تيسير التواصل مع برنامج الدعم الحكومي لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، فقد تم إطلاق عدداً من القنوات الرسمية للتواصل المباشر، حيث يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق حساب “خدمة العملاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

كما يمكن التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية من خلال تعبئة الطلب عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية أو عن طريق الرقم الخاص بمركز الاتصال، وقد حدد حساب المواطن تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لنزول المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدات والمستفيدين.

رقم تليفون حساب المواطن الموحد 1442

من يرغب في الحصول على كافة وسائل اتصال حساب المواطن سواء رقم حساب المواطن المجاني 1443 أو الوسائل الإلكترونية الأخرى، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

مركز اتصال حساب المواطن 19912 بوابة حساب المواطن ca.gov.sa حساب خدمة العملاء “تويتر” citizen care

صوتك مسموع حساب المواطن 1443

خدمة صوتك مسموع الإلكترونية هي نافذة إلكترونية تم إطلاقها لتسهيل التواصل مع حساب المواطن للشكاوي 1443، والهدف منها هو تطوير مستوى التفاعل مع المستفيدين وسرعة تلبية الطلبات الخاصة بهم، ويتم الاستفادة منها من خلال التواصل مع البرنامج لحل مشكلة قد واجهتك خلال التسجيل في حساب المواطن أو لأي مشكلة تتعلق بالأهلية أو بالمدفوعات.

ويتم الحصول على خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الرسمية، ثم اتباع الخطوات التالية:

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة “صوتك مسموع”. ثم النقر على أيقونة “ارفع طلب”. قم بإنشاء الطلب الخاص بك عن طريق كتابة الموضوع والاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ونوع الطلب. اختيار إيقاف الحساب أو التسجيل أو الأهلية أو المدفوعات أو شكوى على موظف. القيام بشرح الطلب الخاص بك. يمكن دعم الطلب في الخدمة الإلكترونية من خلال إضافة المرفقات بالنقر على “إضافة ملف”. ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة. والنقر على أيقونة “إرسال”. عليك الاحتفاظ برقم الطلب، حيث سيتم الاستعلام ومتابعة الطلب الخاص بك عن طريق تعبئة رقم الطلب ورقم الهوية، ثم النقر على “تدقيق”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443

يتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)، ولكن يجب العلم أن حساب المواطن قد أعلن رسمياً عن إيقاف استقبال طلبات تسجيل حساب مواطن جديدة في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد موعداً لعودة التسجيل مرة أخرى.

ولكن صرح البرنامج بأنه سيتم فتح التسجيل في حساب المواطن 1443 مرة أخرى بعد مراجعة ضوابط الدعم المقدم للمواطنين والمواطنات، كما يتم من خلال بوابة حساب المواطن الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالبرنامج.

حيث يمكن التعرف على قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية، أو التعرف على سياسات حساب المواطن وضوابط الدعم المقدم من جانبه، ومن يرغب الحصول على رقم حساب المواطن المجاني 1443 للشكاوى، يمكنه ذلك من خلال الرقم الموفق، كما يمكنكم التعرف على خطوات حساب المواطن تسجيل جديد يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

شروط حساب المواطن العامة للأهلية

اشترط حساب المواطن توفر عدداً من الشروط لدى المتقدم بطلب التسجيل للحصول على المبالغ النقدية المستحقة المقدمة من خلال حساب المواطن السعودي، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة تنقل، وأن يقيم إقامة دائمة داخل حدود المملكة، وألا يكون سجيناً أو في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة.

كما يجب توافق البيانات المفصح عنها أو المسجلة عبر بوابة حساب المواطن مع البيانات لدى الجهات ذات العلاقة، وفي حال انطباق شروط الحصول على دعم حساب المواطن، وتم التقديم بشكل سليم وإضافة كافة المرفقات المطلوبة عبر موقع حساب المواطن، ومن ثم الانتهاء من تعبئة كافة البيانات اللازمة، فسيتم القبول بالبرنامج.

تحديث حساب المواطن 1442

تم الإيضاح من جانب حساب المواطن فيما يتعلق بضرورة تحديث بيانات حساب المواطن في حال كان هناك تغييراً على حالة المستحق أنه يجب التحديث خلال فترة زمنية محددة حتى لا يتوقف دعم حساب المواطن، فمن أجل ضمان استمرارية حساب المواطن في تقديم الدعم للمسجل أو القائم الفعلي، فعليه تحديث حساب المواطن خلال فترة زمنية يكون حدها الأقصى 15 يوماً على تاريخ حدوث التغيير.

موعد حساب المواطن 1443

وفقاً لمواعيد الصرف المحددة رسمياً من جانب البرنامج، فمن المقرر أن يتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في حال تمت موافقة يوم الصرف ليوم الجمعة، فيتم الصرف في اليوم السابق له بتاريخ 9 ميلادي.

وفي حال موافقة تاريخ الصرف ليوم السبت، فيتم الإيداع في اليوم التالي له أي في يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من الشهر الميلادي، وبناءً على ذلك، فسوف يتم صرف حساب المواطن دورة استحقاق 43 مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بتاريخ 10يونيو 2021م الموافق لتاريخ 29 شوال 1442هـ.

ويجب العلم أنه يتم تفعيل أيقونة الشكوى على الأهلية أو على القيمة المستحقة من البرنامج بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية، ويمكنكم الحصول على رقم حساب المواطن المجاني 1443 للتواصل مع مركز خدمة عملاء حساب المواطن من الجدول المرفق بالمقال.

حساب المواطن 1443

تم الإيضاح من قبل برنامج حساب المواطن فيما يتعلق بخطوات التعرف على ملخص وتفاصيل الدفعات المالية بالحساب الشخصي على بوابة البرنامج الإلكترونية، حيث يمكنكم الإطلاع على تفاصيل الدفعات عن طريق الدخول غلى الحساب الخاص بك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة للدخول إلى الصفحة الخاصة بك، ثم الذهاب إلى قائمة الدفعات المالية، ومن ثم النقر على ملخص الدفعات، وسوف يتم استعراض الدفعات النقدية الخاصة بالمستفيد أو المستفيدة من دعم البرنامج الحكومي، كما يمكن تحقيق الاستفادة من حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة من الدفعة الحالية.

نزول حساب المواطن الدفعة الـ47 تم الإعلان من جانب حساب المواطن رسمياً مع بداية الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد بتاريخ العاشر من شهر أكتوبر الجاري عن البدء في إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر 2021م لكافة المستفيدين أصحاب الطلبات المكتملة، ومن المقرر أن تستمر عملية إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية على مدار اليوم، حيث يمكنكم الاستعلام عن القيمة المستحقة عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية الآن.

كما تم الإعلان من جانب برنامج حساب المواطن عن أنه قد تخطى حاجز المائة مليار ريال سعودي منذ أن تم إنشاؤه في شهر ديسمبر لعام 2017 وحتى الدفعة السابعة والأربعون، وأكد البرنامج على الأهداف التي تم إطلاق البرنامج من أجلها وهي (التشجيع على ترشيد الاستهلاك – رفع كفاءة الدعم المقدم من الحكومة – التخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية)، ويمكنكم التواصل مع مركز الاتصال من خلال رقم حساب المواطن المجاني 1443 المرفق.