نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الحالات الصحية في توكلنا إلى محصن لمن حصل على جرعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الصحة في مطلع شهر أكتوبر الجاري عن تحديث تطبيق توكلنا وتحديث الحالات الصحية في توكلنا وتحولها إلى محصن لمن حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد لدى وزارة الصحية السعودية، واليوم الأحد العاشر من أكتوبر بدء التطبيق الفعلي لتحديث توكلنا والحالة الصحية به، واشتراط الحالة الصحية محصن “الحصول على جرعتين من لقاح كورونا” لدخول الأمن العامة بأنشطتها المختلفة، سواء الثقافية والاجتماعية والتجارية، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، ولكن مع مراعاة الفئات المستثناة من لقاح كورونا.

الحالات الصحية في توكلنا

اليوم الأحد العاشر من شهر أكتوبر بدء التنفيذ الفعلي لقرار تحديث الحالات الصحية في توكلنا، واشتراط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد “استرازينيكا، فايزر، موديرنا”، لدخول الأماكن ذات الأنشطة التجارية والاقتصادية، والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى هيئة التخصصات الصحية وغيرها من المقار الحكومية، مع ضرورة اعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وقد وضعت وزارة الصحة توضيح لكافة حالات توكلنا الصحية، سواء محصن أو متلقي جرعة واحدة أو لم تثبت إصابته، بالإضافة إلى غير محصن.

حالات توكلنا محصن

تظهر الحالة الصحية محصن في تطبيق توكلنا، إذا:

حصل المستخدم على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد لدى وزارة الصحية، تظهر الحالة محصن بعد تلقي الجرعة الثانية.

حصل المستخدم على جرعة واحدة من لقاح جانسن، وتظهر بعد مرور 14 يوم على تاريخ تلقي الجرعة.

حصول المستخدم على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد عالميًا “ساينوفارم، ساينوفاك”، وجرعة واحدة من اللقاح المعتمد لدى وزارة الصحة السعودية، وتظهر الحالة الصحية محصن بعد تلقي الجرعة الثالثة.

متلقي جرعة واحدة

تظهر الحالة الصحية متلقي جرعة أولى إذا حصل المستخدم على جرعة واحدة من لقاح كورونا المعتمد في السعودية، وتظهر الحالة بعد مرور 14 يوم، كذلك في حالة تلقى جرعتين من اللقاح المعتمد عالميا “منظمة الصحة العالمية”، وتظهر الحالة بعد تلقي الجرعة الثانية، ولكن إذا حصل المستخدم على الجرعة الثانية في خلال 90 يوم تتحول الحالة الصحية في توكلنا إلى محصن، وإذا لم يحصل عليها تتحول الحالة الصحية إلى لم تثبت إصابته.

حالات توكلنا غير محصن

تظهر الحالة الصحية غير محصن للمستفيدين فوق سن 12 عام ولم يتلقى جرعات لقاح كورونا.

أما من هم دون 12 عام فتظهر الحالة الصحية لم تثبت إصابته.

من حصل على جرعة واحدة من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة السعودية.

من حصل على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد عالميًا.

أكد مصدر مسؤول على أن المملكة العربية السعودية تشهد تطور كبير فيما يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا ونسبة المحصنين بجرعتين، وهناك ثلاث مدن تخطت نسبة التحصين 65%، وهم الرياض والباحة والشرقية، ومع تطبيق الحالات الصحية في توكلنا سيزداد التقدم.