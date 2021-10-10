نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي ومدة وصول الحوالة الدولية وطريقة التحويل الدولي إلكترونيا وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي ومدة وصول الحوالة الدولية وطريقة التحويل الدولي الإلكتروني. المدة التي تستغرقها الحوالة الدولية بنك الراجحي. سوف نقوم بشرح كل التفاصيل المتعلقة بالحوالة الدولية ببنك الراجحي. وذلك حيث ما يشغل بال العديد من الناس ويتساءلوا عنه هو مدة وصول الحوالة الدولية بنك الراجحي. وهذا بعد قيام بنك الراجحي بعمل خدمة تمكن من إرسال أو استقبال الحوالة الدولية من وإلي جميع بقع العالم المختلفة. وتم وضع هذه الخدمة مع وضع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر حتي يتم استقبال وإرسال الحوالات الدولية بكل سهولة ودون تعب أو جهد .

مدة وصول الحوالة الدولية ببنك الراجحي

ساعد بنك الراجحي عملائه من منطلق أهتمامه براحتهم وتقديم الخدمات التي تعمل على تسهيل أمورهم المصرفية. حيث أصبح من الممكن لأي عميل اليوم في بنك الراجحي أن يقوم باستلام وإرسال الحوالة الدولية من وإلي أي مكان خارج المملكة العربية السعودية. يستطيع العميل أن يقوم باستلام الحوالة الدولية المرسلة إليه على حسابه الشخصي وهذا بعد التأكد من وصولها. والمدة التي تستغرقها الحوالة حتي تصل حوالي ما بين 48 ساعة إلي 72 ساعة. ويرجع الاختلاف في المدة التي تستغرقها الحوالة للوصول إلي أختلاف الكثير من العوامل والتي تتعلق بالبنوك المختلفة حول العالم. تعرف أيضا على مزايا بطاقة الراجحي البلاتينية وطرق معرفة رصيد فيزا بلاتينيوم الراجحي

شروط إرسال الحوالة الدولية بنك الراجحي

وبنك الراجحي مثله مثل باقي البنوك الأخري فقد قام بوضع عدة عدة شروط يجب توافرها ليتم الموافقة على إرسال أو استلام الحوالة الدولية عن طريق بنك الراجحي. وسنذكر أهم هذه الشروط وهي :

يجب أن يكون متوافر لدي الشخص الذي يريد إرسال أو استقبال الحوالة حساب في بنك الراجحي. وفي حالة عدم وجود حساب فينبغي عليه فتح حساب في بنك الراجحي .

من المهم أن يكون هناك تطابق بين إمضاء العميل للحساب وبين الإمضاء من أجل إرسال أو استقبال الحوالة .

ليستطيع العميل إرسال أو استقبال الحوالة ينبغي عليه إحضار بطاقة الهوية أو بطاقة الإقامة الخاصة به أو البطاقة المدنية. ومن المهم أن تكون البطاقة بتاريخ ساري .

يتم استلام الحوالة بنفس نوع العملة التي تم الإرسال بها. وعند الرغبة في التحويل إلي عملة أخري فيتم التحويل بسعر الصرف في يوم الاستلام نفسه.

تحويل الراجحي الدولي

يستطيع العميل من خلال بنك الراجحي أن يقوم بتحويل الأموال في أي بقعة في العالم ، ويكون ذلك عن طريق :

يستطيع العميل من خلالة شاشة التحكم أن يقوم بالتحويل الذي يريده ، عن طريق الاختيارات التي تقدمها له. ويتمكن العميل من إنشاء تحويلات ثابتة ، ويكون عن طريق كتابة البيانات الخاصة بذلك التحويل في كل مرة يريد أن يقوم بالتحويل بها. ومن الممكن أيضا أن يستخدم أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك الراجحي حتي يتمكن من تحويل أي مبلغ لأي مكان. وينتشر هذا الصراف الآلي في كل بقاع المملكة لذا فمن السهل القيام بالتحويل بشكل محلي داخل السعودية من خلال تطبيق أمان .

الاستعلام عن الراجحي ومدة وصول الحوالة الدولية

قام بنك الراجحي بتوفير رقم هاتف لتسهيل التواصل مع العملاء واستقبال الأسئلة المختلفة التي تتعلق بالحوالات وغيرها الكثير من الخدمات المتعددة. وحتي تتمكن من الاستعلام عن الحوالة أو مدة الوصول او إلغائها. أوطرح اي استفسار بالمصرف او للمساعدة في تقديم شكوى تستطيع القيام بالاتصال على خدمة عملاء بنك الراجحي عبر الهاتف على الرقم 920000084.

إضافة مستفيد في بنك الراجحي

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للعميل إرسال حوالة دولية لأي شخص له حساب بنك سواء كان داخل المملكة أو خارجها فقط يجب إضافته كمستفيد. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة حتى يتمكن العميل من إضافة مستفيد في بنك الراجحي كما يلي: