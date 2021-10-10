نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تمهير شروط التسجيل في تمهير ورابط وطريقة التسجيل في المقال التالي

برنامج تمهير وشروط التسجيل وطريقة التسجيل هوا ما سوف نتعرق علية ألان من خلال هذه المقالة. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن أطلاق برنامج تمهير للمواطنين من الجنسين ذكور وإناث. كذلك يكون من حق المتقدم الحصول علي دعم طاقات للبحث عن العمل. كذلك أعلنت أنه برنامج للتدريب علي رأس العمل ويستهدف الخريجين السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية. وكذلك يستهدف البرنامج خريجي المعاهد والدبلومات الفنية والصحية والإدارية بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية. وذلك من أجل اكتساب الخبرات للمشاركة في سوق العمل. كذلك يجب علي المتقدم عدم شغل أي وظيفة خلال الستة أشهر الأخيرة. ونتعرف ألان علي طريقة التسجيل في البرنامج والشروط الخاصة بالبرنامج. شروط التسجيل في برنامج تمهير والحصول علي الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. كذلك أن يكون المتقدم حاصل علي درجة البكالوريوس أو الدرجات الأعلى. وكذلك أن يكون من الحاصلين علي درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الإدارية أو الفنية أو الصحية. كذلك أن يكون المتقدم لم يعمل بأي وظيفه أخر ستة اشهر قبل التقديم. وكذلك أن يكون غير مفيد بهيئة التأمينات الاجتماعية أو وزارة التنمية البشرية. طريقة التسجيل في برنامج تمهير التسجيل في برنامج تمهير عبر الموقع الرسمي لبوابة طاقات من الرابط taqat.sa ثم الضغط علي أصحاب الأعمال ثم علي أيقونة تسجيل جديد بعد ذلك أختيار منشآت القطاع الخاص وإدخال بيانات التسجيل بشكل صحيح ثم الضغط علي قبول الشروط وإتمام التسجيل. أسباب عدم الحصول علي الدعم المالي من طاقات عدم بلوغ نسبة الحضور للمستفيد ٧٥%. كذلك وجود مشكلة في الحساب البنكي للمتدرب أو تسجيله بشكل خاطئ. وكذلك أنسحاب المتدرب من التدريب وعدم استكماله. طريقة متابعة نسبة الحضور في برنامج طاقات الدخول إلي حسابك في البوابة الإلكترونية لبرنامج طاقات عبر الموقع الرسمي. ثم الضغط علي خدماتنا ثم أختيار برنامج تمهير. بعد ذلك الضغط علي أختيار نسبة الحضور أسفل الصفحة. يظهر لك بعدها جدول الحضور خلال الشهر. وإذا كان عدم الحضور بسبب عذر قهري يقوم المتدرب بالتبلغ للحصول على الدعم. وفي الختام يمكنك الاطلاع أيضا علي طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط برنامج دعم ريف الوسوم عمر شويل - جدة برنامج تمهير شروط التسجيل في تمهير ورابط وطريقة التسجيل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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