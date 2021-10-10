نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب وفاة الشيخ صالح الشمراني وآخر ما نطق به.. وكل ما تريد معرفته عن مرض العضال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب وفاة الشيخ صالح الشمراني إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض هو إصابته بمرض العضال وهو مرض غريب للكثيروة لأن كلمة العضال “مصطلح” يطلق على عدة أمراض أو مشاكل صحية متتالية لايمكن التعافي منها أو علاجها ومع تدهور الحالة الصحية للمريض تؤدي إلى الوفاة، وهو ما كشفه الأطباء عن سبب وفاة الشيخ صالح الشمراني بعد معاناته في أحدي المستشفيات بالمملكة، كما نشروا وصية الشيخ صالح الشمراني، داعيًا الله أن يتقبل منه ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، فهو لم يكن شخصًا عاديًا مكث 20 عاماً إماماً وخطيباً بجامع المنيع بالرياض، ويشهد متابعوه إنه من القراء الحفاظ المجودين.

سبب وفاة الشيخ صالح الشمراني

توفي الشيخ صالح الشمراني إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض، مساء أمس السبت بعد معاناته من مرض عضال واشتدت الآلم عليه حتى جاءت وفاته في إحدى المستشفيات.

ما هو مرض العضال؟

مرض العضال مصطلح شامل عن الإصابة بأكثر من مرض أوتدهور الحالة الصحية بمرض واحد تجعل الإنسان يتألم ويعاني وفي حالة تدهور حالته يتوفي، وحسبما أكد الأطباء أن تلك الأمراض أن تلك الأمراض تدرج تحت فئة مرض العضال:

السرطان في المراحل المتقدمة.

الخرف والزهايمر.

أمراض الرئة.

أمراض الكبد.

الأمراض العصبية، مثل: مرض باركنسون.

أمراض القلب في المراحل المتقدمة.

داء العصبون الحركي.

التصلب الجانبي الضموري.

مرض الإيدز.

السكتة الدماغية.

الغيبوبة.

وفاة الشيخ صالح الشمراني

نعى العديد كبير من رجال الدين والشريعة الإسلامية في السعودية وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ صالح الشمراني الذي كانت وفاته خلال الساعات الماضية، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يدخله جنات الفردوس.

ونشروا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للشيخ صالح الشمراني وهو يتلو القرآن الكريم، بجانب نشرهم وصية الشيخ صالح الشمراني بعبارات الحزن والأدعية.

وصية الشيخ صالح الشمراني

كان يتمنى الشيخ صالح الشمراني نشر تلاوته للقرآن الكريم، وهو كان مطلب محبيه من المملكة ومختلف الدول، وأفاد الدكتور عبدالعزيز الشايع، عن وصية الشيخ الشمراني قبل أن يلفظ أنفاسه الآخيرة، وهى نشر 10 سور قام بتحميلها عبر قناته على اليوتيوب من سورة الأنبياء إلى سورة الروم، من تراويح عام 1443هـ، محتسباً الأجر عند الله، داعيًا الله أن يسكنه فسيح جناته.

جنازة الشيخ صالح الشمراني

وفق ما أعلنته وسائل الإعلام السعودية أن جنازة الشيخ صالح الشمراني تكون اليوم من أمام منزله في شرق العاصمة الرياض حي الروابي، وبعدها يواري الثري إلى أحد المقابر الرسمية في المملكة العربية السعودية، والجميع حاليًا يتحدث عن سبب وفاة الشيخ صالح الشمراني ووصيته.