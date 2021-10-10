نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن الدفعة 47 برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ حساب المواطن في الساعات الأولى من يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 في إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين وصار بمقدورهم إجراء عملية استعلام حساب المواطن الدفعة 47 برقم الهوية للتعرف على قيمة مبلغ حساب المواطن والتقدم بالاعتراض على مبلغ الدعم في حالة كان هناك نقص أو تغير في المبلغ الشهري وذلك خلال المدة القانونية المحددة للتقدم بالاعتراضات المالية في حساب المواطن.

موعد حساب المواطن

يتم إيداع حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويستمر الإيداع طوال اليوم في حسابات المستفيدين لحين انتهاء الإيداع وغالبا ما يتم خلال يوم واحد وفي حال كان يوم الإيداع إجازة رسمية يتم التأجيل يوم واحد أو التقديم يوم واحد بحسب يوم الإيداع (الجمعة أو السبت).

مبلغ حساب المواطن الدفعة 47

ويتم الاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة 47 استحقاق أكتوبر 2021 من خلال الخطوات التالية :

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية أو باسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى الدفعات.

اختيار الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

سيظهر لك مبلغ الدعم الذي يستحقه المستفيد الرئيسي والمستفيدين التابعين.

في حالة كان لديك رغبة في الاعتراض على المبلغ يمكنك التقديم باعتراض على المبالغ المالية.

طريقة الاعتراض على مبلغ الدعم

ويمكن الاعتراض على مبلغ حساب المواطن الدفعة 47 من خلال ما يلي:

تبدأ فترة الاعتراض بعد 5 أيام من إيداع الدعم. لا يمكن للمستفيد التقدم باعتراض طالما لم يتم الرد على الاعتراض السابق. يتم النظر في الاعتراض وتكون النتيجة إما القبول أو الرفض. في حالة قبول الاعتراض يتم التعويض بأثر رجعي في الدفعات التالية. في حالة رفض الاعتراض لا يحق للمستفيد التقدم بالاعتراض مرة أخرى.

تسجيل حساب المواطن

يذكر أن عملية تسجيل حساب المواطن تم تعليقها منذ أكثر من عام ونصف وتم إصدار عدد من الضوابط والشروط الجديدة فيما يخص تحديث حساب المواطن وكذلك ضوابط إثبات الاستقلالية للأشخاص المسجلين في البرنامج كمستفيدين مستقلين عن رب الأسرة وتشمل ما يلي: