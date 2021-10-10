رابط التسجيل في ابشر لاضافة المواليد 1443 ومعرفة الشروط بالخطوات absher.sa

رابط التسجيل في ابشر لاضافة المواليد 1443 يعتبر موقع ومنصة ابشر من بين أهم المواقع الخدمة داخل المملكة والتي تهدف لتسهيل خدمات المواطنين من خلال اهتمامها بشكل إلكتروني وتجنب الاختلاط داخل مؤسسات الدولة الحكومية حيث توفر المنصة عدة خدمات مثل تجديد البطاقات الخاصة بالهوية أو تجديد التصاريح الخاصة بالسفر وتحديث البيانات إلى جانب تلك الخدمات قد ساهمت في إضافة إحدى الخدمات الجديدة التي تساعد المواطنين في تسجيل المواليد من خلال البيانات التالية.

شروط تسجيل المواليد في منصة أبشر

تستطيع الاستمتاع بخدمات أبشر من أجل تسجيل المواليد الجدد ولكن وفقًا لعدة معايير اوضحها المنصة لقبول التسجيلات الجديدة وهي كالتالي

لابد من تسجيل الأطفال داخل المنصة قبل مرور ثلاثين يوم من تاريخ الولاده للتمكن من اضافتهم عبر الموقع بسهولة.

لا يقبل الموقع تسجيل الأطفال والذين تمت ولادته بإحدى الدول خارج المملكة العربية السعودية.

يشترط الموقع اختيار إحدى الأسماء والتي يجب أن تبتعد عن كل من الأسماء المركبة أو الأسماء التي تتنافس مع الشريعة الإسلامية.

خطوات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر 1443