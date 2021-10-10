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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في ابشر لاضافة المواليد 1443 ومعرفة الشروط بالخطوات absher.sa في المقال التالي
رابط التسجيل في ابشر لاضافة المواليد 1443 يعتبر موقع ومنصة ابشر من بين أهم المواقع الخدمة داخل المملكة والتي تهدف لتسهيل خدمات المواطنين من خلال اهتمامها بشكل إلكتروني وتجنب الاختلاط داخل مؤسسات الدولة الحكومية حيث توفر المنصة عدة خدمات مثل تجديد البطاقات الخاصة بالهوية أو تجديد التصاريح الخاصة بالسفر وتحديث البيانات إلى جانب تلك الخدمات قد ساهمت في إضافة إحدى الخدمات الجديدة التي تساعد المواطنين في تسجيل المواليد من خلال البيانات التالية.
شروط تسجيل المواليد في منصة أبشر
تستطيع الاستمتاع بخدمات أبشر من أجل تسجيل المواليد الجدد ولكن وفقًا لعدة معايير اوضحها المنصة لقبول التسجيلات الجديدة وهي كالتالي
- لابد من تسجيل الأطفال داخل المنصة قبل مرور ثلاثين يوم من تاريخ الولاده للتمكن من اضافتهم عبر الموقع بسهولة.
- لا يقبل الموقع تسجيل الأطفال والذين تمت ولادته بإحدى الدول خارج المملكة العربية السعودية.
- يشترط الموقع اختيار إحدى الأسماء والتي يجب أن تبتعد عن كل من الأسماء المركبة أو الأسماء التي تتنافس مع الشريعة الإسلامية.
خطوات تسجيل المواليد عبر منصة أبشر 1443
- الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لتقديم خدمة إضافة المواليد عبر ابشر بالضغط على هذا الرابط https://www.absher.sa/portal/landing.html.
- يفضل عند الدخول إلى الموقع التسجيل حتى تتمكن من الاستمتاع بمختلف الخدمات التي تقدمها المنصة.
- ومن ثم الانتقال إلى واجهة الموقع الأساسية والدخول إلى التبويب الخاص ب الافراد.
- انتقل بعد ذلك إلى قسم الخدمات المتخصصة في الأحوال المدنية من بين جملة الاختيارات المتواجدة بداخل الموقع.
- اضغط على زر إضافة المواليد الجدد حيث يقوم الموقع بنقلك إلى واجهة جديدة من البيانات.
- والتي تتمثل في حاجة الموقع لكتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته.
- واسم كل من الأب والأم ومحل الإقامة الخاص بهم إلى جانب تحديد موعد ولادة الطفل والرقم الخاص بالهوية الوطنية للأب.
- بعد إكمال جميع البيانات والتأكد من صحتها يمكنك إرفاق عنوان البريد الخاص بك حتى تتمكن من استقبال شهادة الميلاد عند انتهاء الموقع من تسجيلها.
- حيث يقوم الموقع بعد عدة أيام يارفاق الأوراق الخاصة بشهادة الميلاد وإرسالها للموقع الذي قمت بارفاق داخل البيانات.
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