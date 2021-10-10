سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد ١٤٤٣ في المملكة العربية السعودية و التحديثات الأخيرة وقيمة الراتب. حيث تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية في المملكة علي تجميع الاشتراكات من الشركات وأصحاب الأعمال. كذلك تعمل علي تنفيذ التغطية التأمينية وصرف التعويضات المالية للمستحقين. كذلك تعتبر هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية هيئة مستقلة من الناحية المالية والإدارية تخت أشراف محافظ المؤسسة وأعضاء وزارة العمل. وكذلك تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية علي رعاية العاملين وأعانه الأسر علي المعيشة الكريمة في حالة ترك العمل أو التقاعد. كذلك أيضا في حالة وفاة عائل الأسرة وكافة الأمراض أو الإعاقات الناتجة عن العمل. وسوف نستعرض الآن سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد وشروط رواتب التأمينات الاجتماعية.

شروط رواتب التأمينات الاجتماعية

أن يكون المتقدم قد توقف عن العمل لأي سبب من الأسباب المعلنة. كذلك بلوغ المتقدم سن ال٦٠ عاما. أن يكون تجاوز الاشتراك التأميني مدة ١٢٠ شهرا. كذلك أن يكون المتقدم من الحاصلين علي الجنسية السعودية.

سلم رواتب التأمينات الاجتماعية والزيادة الجديدة

الفئة الأولي في سلم الرواتب وهم الذين يحصلون علي أكثر من ١٠ ألاف ريال زادت بنسبة ١١%. ثم الفئة الثانية في سلم الرواتب وهم الذين يحصلون علي ٥ ألاف ريال فأكثر زادت بنسبة ٨%. الفئة الثالثة في سلم الرواتب وهم الذين يحصلون علي ٣ ألاف ريال زادت بنسبة ٦%.

كم راتب التأمينات الاجتماعية في السعودية

بعد أن شرحنا سلم الرواتب والزيادة المقررة علي كل فئة. بعد ذلك اقرت هيئة التأمينات الاجتماعية علي أصحاب العمل برفع قيمة الموظفين السعودين البالغين ٥٠ عاما فأكثر بزيادة ١٠%. .كذلك يجب علي صاحب العمل الدخول علي حسابة بالهيئة وتعديل أجور العاملين السعودين

موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية

راتب شهر ربيع الأول ١٤٤٣ ميعاد استحقاقه ١ نوفمبر ٢٠٢١. ثم راتب ربيع الأخر ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ ديسمبر ٢٠٢١. ثم راتب جماد الأول ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ٢ يناير ٢٠٢٢. بعد ذلك راتب جماد الأخر ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ فبراير ٢٠٢٢. ثم راتب رجب ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ مارس ٢٠٢٢. ثم راتب شهر شعبان ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ أبريل ٢٠٢٢. بعد ذلك راتب شهر رمضان ١٤٤٣ موعد الاستحقاق ١ مايو ٢٠٢٢.

وفي الختام يمكنك الاطلاع أيضا علي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ١٤٤٣ ورابط التسجيل.